CENPAT - CIENCIA - CONICET - ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES PATAGÓNICAS - XI JORNADAS DE BECARIES

El Cenpat será sede del I Encuentro Nacional de Investigaciones Patagónicas

Entre el 7 y el 9 de octubre se desarrollarán las XI Jornadas de Becaries Cenpat, un tradicional evento que reúne a becarios y becarias del CCT CONICET-Cenpat para promover la interacción entre colegas de este estamento y el intercambio de saberes entre jóvenes especialistas de las nueve Unidades Ejecutoras de la institución, no solo de Puerto Madryn, sino también San Antonio Oeste y Comodoro Rivadavia.
Para esta edición se suma el I Encuentro Nacional de Investigaciones Patagónicas, un espacio de intercambio científico, académico e interdisciplinario destinado a promover la comunicación, la colaboración y la integración entre estudiantes de grado, posgrado, becarias, becarios, investigadores en formación y la comunidad científica en general. “El objetivo de que todas aquellas personas que tienen su área de estudio en la Patagonia, puedan compartir sus investigaciones convencidos/as de que un intercambio a escala nacional sobre una región de gran relevancia como la Patagonia resultará altamente enriquecedor para nuestra formación”, afirman desde la organización.

Actividades

Los modos de participación incluyen presentaciones orales presenciales y virtuales, posters presenciales, speed talks y charlas magistrales sobre diversos ejes temáticos: Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas, Ciencias de la Tierra, Ciencias del Mar y Ciencias de la Salud.
La inscripción es libre y gratuita y estará acompañada por la contribución a voluntad de alimentos no perecederos que serán donados a una institución local (comedor infantil, escuelas periféricas) o también se aceptarán donaciones para la Asociación Protectora de Animales de Puerto Madryn (APAM).
La inscripción se realiza de manera online hasta el 30 de septiembre a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPPXg0_npxkhurp9C64ch-M_01lYK2_87HF-bBQY6_zBuLhQ/viewform 8Fuente: CONICET)

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Analizando el sentido del chivo expiatorio

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Sesión desactivada

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Llegó al Congreso en un Tesla

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Tomando distancia de Milei

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