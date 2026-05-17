El Cenpat será sede del I Encuentro Nacional de Investigaciones Patagónicas

Entre el 7 y el 9 de octubre se desarrollarán las XI Jornadas de Becaries Cenpat, un tradicional evento que reúne a becarios y becarias del CCT CONICET-Cenpat para promover la interacción entre colegas de este estamento y el intercambio de saberes entre jóvenes especialistas de las nueve Unidades Ejecutoras de la institución, no solo de Puerto Madryn, sino también San Antonio Oeste y Comodoro Rivadavia.

Para esta edición se suma el I Encuentro Nacional de Investigaciones Patagónicas, un espacio de intercambio científico, académico e interdisciplinario destinado a promover la comunicación, la colaboración y la integración entre estudiantes de grado, posgrado, becarias, becarios, investigadores en formación y la comunidad científica en general. “El objetivo de que todas aquellas personas que tienen su área de estudio en la Patagonia, puedan compartir sus investigaciones convencidos/as de que un intercambio a escala nacional sobre una región de gran relevancia como la Patagonia resultará altamente enriquecedor para nuestra formación”, afirman desde la organización.

Actividades

Los modos de participación incluyen presentaciones orales presenciales y virtuales, posters presenciales, speed talks y charlas magistrales sobre diversos ejes temáticos: Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas, Ciencias de la Tierra, Ciencias del Mar y Ciencias de la Salud.

La inscripción es libre y gratuita y estará acompañada por la contribución a voluntad de alimentos no perecederos que serán donados a una institución local (comedor infantil, escuelas periféricas) o también se aceptarán donaciones para la Asociación Protectora de Animales de Puerto Madryn (APAM).

La inscripción se realiza de manera online hasta el 30 de septiembre a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPPXg0_npxkhurp9C64ch-M_01lYK2_87HF-bBQY6_zBuLhQ/viewform 8Fuente: CONICET)