Los docentes autoconvocados llevaron su reclamo al Concejo Deliberante de Trevelin

En el marco de la V Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin, el docente Germán Pasini hizo uso de la Banca del Vecino para visibilizar el fuerte deterioro del poder adquisitivo del sector y el impacto directo de la crisis económica en la calidad educativa.

Pasini, en representación de Docentes Autoconvocados, presentó un panorama sobre la realidad económica de los trabajadores de la educación en la provincia, subrayando que el grupo surge de una necesidad de “recomposición salarial real”, aclarando que se trata de un movimiento horizontal y sin banderas políticas partidarias ni de sectores sindicales.

Sueldo de miseria

Uno de los puntos más impactantes de la exposición fue el desglose de los haberes actuales. Pasini precisó que, mientras se difunden cifras de bolsillo que parecen superiores, el sueldo básico real de un docente de inicial o primaria por 20 horas es de $313.400.

En el nivel secundario, el valor de la hora cátedra mensual se sitúa en $15.600. «Esto significa que, por cada módulo de 40 minutos frente a los alumnos, un docente percibe aproximadamente $3.900; un monto que no alcanza siquiera para cubrir el coseguro de la obra social provincial», sentenció.

En tanto, denunció un «congelamiento salarial» que se extendió desde septiembre de 2025 hasta marzo de este año, periodo en el cual la inflación acumulada superó el 18%, mientras que los incrementos otorgados en los meses subsiguientes fueron apenas del 3% y el 1,2% al básico.

Durante la exposición también se refirió al impacto que esta situación genera en la vida cotidiana de los trabajadores de la educación y en el desarrollo de la tarea docente, señalando que muchos docentes se ven obligados a buscar un segundo trabajo para poder afrontar los gastos básicos. “Al llegar a la casa, uno no puede dedicar el tiempo que requiere la profesión a preparar las clases como uno quisiese. El docente no puede rendir al 100% cuando su cabeza está en cómo alimentar a sus hijos o en el corte de luz inminente”, expresó.