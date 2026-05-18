Aprobaron el buceo con lobos marinos en Comodoro Rivadavia

La Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut aprobó la Descripción Ambiental del Proyecto (DAP) para la realización de buceo, snorkel y natación con lobos marinos de un pelo en la escollera del puerto de Comodoro Rivadavia.

La decisión quedó oficializada mediante la Disposición N° 63/26-SGAyDS, tras las evaluaciones e intervenciones técnicas de organismos provinciales y nacionales competentes, en el marco del procedimiento ambiental previsto por la normativa vigente.

En las próximas etapas, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas tendrá intervención en la evaluación turística y en la elaboración de protocolos específicos para el funcionamiento de la actividad, contemplando aspectos vinculados a la conservación de la fauna marina, las condiciones operativas, los cupos, la capacidad de carga y los mecanismos de monitoreo y control. Asimismo, se trabajará en una reglamentación orientada a garantizar prácticas responsables y seguras, tanto para visitantes como para prestadores y guías habilitados.



Fortalecer y diversificar la oferta turística

Esta iniciativa apunta a fortalecer y diversificar la oferta turística de Comodoro Rivadavia a través de experiencias de contacto responsable con la fauna marina.

La conservación y el turismo no son objetivos contrapuestos. El desafío es construir actividades responsables, planificadas y monitoreadas, que permitan generar oportunidades de desarrollo sin comprometer los ecosistemas y la fauna marina que constituyen nuestro principal patrimonio natural.

Finalmente, las autoridades provinciales remarcaron que el trabajo continuará de manera articulada entre las áreas ambientales, turísticas, técnicas y de seguridad, promoviendo nuevas experiencias turísticas sostenibles que permitan poner en valor la biodiversidad marina y el enorme potencial natural de Chubut.