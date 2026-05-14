Sesión desactivada

Ante la convicción de que no se alcanzaría el quórum, los convocantes de la sesión especial pedida para este jueves en la Cámara baja con el objeto de impulsar emplazamiento de una serie de iniciativas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidieron levantar la misma. La novedad se conoció este miércoles por la noche, cuando se informó que la sesión se dejaba sin efecto.

Fue a pedido de los diputados convocantes, quienes resolvieron pasar la misma para el miércoles que viene, sumando al temario una serie de temas sociales pedidos por UP, de modo de intentar sumar mayor caudal de diputados para conseguir el quórum.

Según reveló Parlamentario, a los diputados que impulsaban la sesión de este jueves, se calculaba que la convocatoria de las 11 de la mañana no reuniría más de 105 diputados.