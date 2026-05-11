Tomando distancia de Milei

El PRO tomó distancia este domingo del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) con un duro comunicado en el que acusó al oficialismo de Javier Milei, de actuar “con soberbia y arrogancia”, y de pedirle a la ciudadanía “sacrificios” que ellos mismos “no están dispuestos a hacer”.

“Acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos aplaudir lo que está mal. Apoyar el cambio es otra cosa: es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera”, afirma el partido presidido por Mauricio Macri.

El partido amarillo, que acompañó casi todas las iniciativas del Gobierno en el Congreso, y que en las elecciones nacionales de octubre último fue en alianza con LLA en varios distritos, marcó sus diferencias con el oficialismo en un documento publicado en redes sociales bajo el título de “Manifiesto próximo paso”.

“El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer. A los dos los vamos a enfrentar”, subraya el documento macrista.