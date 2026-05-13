Llegó al Congreso en un Tesla

La llegada del diputado nacional Manuel Quintar al Congreso a bordo de un Tesla Cybertruck reavivó el debate sobre los gestos de austeridad en el oficialismo. El legislador de La Libertad Avanza, alineado con el sector que responde a Karina Milei, defendió la adquisición del vehículo —que en el país puede superar los 200 mil dólares— al asegurar que forma parte de una “batalla cultural”.

Según su entorno, Quintar compró la unidad por unos 126 mil dólares en el exterior e hizo los trámites de importación para registrarla a su nombre. “Es su vehículo personal”, remarcaron. El propio diputado justificó la operación al sostener que “no puede ser noticia que alguien que trabaja desde los 13 años pueda comprarse en blanco una camioneta”.

La noticia trascendió a partir de la difusión en redes de imágenes captadas por trabajadores de la Cámara baja que descubrieron el vehículo en el estacionamiento del edificio Anexo del Congreso.