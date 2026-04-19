Un poblador rural encontró un nuevo dinosaurio herbívoro en la meseta chubutense



En un remoto sector del noroeste de Chubut, un hallazgo inesperado volvió a destacar la riqueza fósil de la región. Un poblador rural detectó restos que, tras ser analizados por especialistas, resultaron pertenecer a una especie de dinosaurio hasta ahora desconocida.

El descubrimiento fue llevado adelante por el equipo del Museo Paleontológico Egidio Feruglio, junto a investigadores del CONICET y expertos internacionales. A partir de este trabajo, se confirmó la presencia de un nuevo saurópodo del Jurásico Superior.

Los restos fueron hallados en la formación Cañadón Calcáreo, dentro de la meseta central chubutense. Por lo tanto, el sitio se consolida como una pieza clave para reconstruir la historia natural de la Patagonia.

Un nuevo gigante herbívoro

La especie fue denominada Bicharracosaurus dionidei, en reconocimiento al poblador que colaboró con su identificación. Este dinosaurio pertenecía al grupo de los saurópodos, caracterizados por su gran tamaño y cuello largo.

Según los primeros estudios, medía entre 15 y 20 metros de longitud y pesaba entre 12 y 15 toneladas. De este modo, se posiciona como uno de los grandes herbívoros que dominaron los paisajes jurásicos.

Por otra parte, los restos recuperados incluyen vértebras cervicales, dorsales, parte del sacro y segmentos de la cola. Gracias a ello, los investigadores pudieron avanzar en la reconstrucción de su anatomía.

Además, una de sus características más distintivas son sus espinas neurales alargadas y comprimidas. En consecuencia, este rasgo aporta información novedosa sobre la diversidad morfológica dentro de los saurópodos.

Ciencia y conocimiento local

El hallazgo no solo resalta el valor científico del territorio, sino también el rol de las comunidades rurales. Durante años, el poblador que dio aviso colaboró activamente señalando sitios con potencial fósil.

En ese sentido, su conocimiento del terreno resultó fundamental para orientar el trabajo de campo. Así, se logró identificar y recuperar materiales de gran relevancia científica.

A su vez, este tipo de cooperación evidencia la importancia de integrar saberes locales con investigación académica. Como resultado, se fortalece la protección del patrimonio natural y cultural.

Finalmente, el reconocimiento en el nombre de la especie simboliza el vínculo entre la ciencia y quienes habitan estos territorios. Esto también promueve una mayor conciencia sobre la conservación de los yacimientos.

Evolución y el ambiente

El descubrimiento de Bicharracosaurus dionidei tiene un valor que trasciende lo paleontológico. En primer lugar, permite reconstruir cómo eran los ecosistemas del Jurásico en el hemisferio sur, una etapa aún poco conocida.

Además, estos dinosaurios cumplían funciones ecológicas clave. Como grandes herbívoros, influían en la vegetación, favoreciendo la dispersión de plantas y el reciclaje de nutrientes en su entorno.

Por otro lado, el estudio de estos fósiles ayuda a entender los cambios ambientales a lo largo del tiempo. En consecuencia, aporta herramientas para interpretar los desafíos actuales vinculados al clima y la biodiversidad.

Asimismo, estos hallazgos permiten rastrear la evolución de grupos como los Macronaria, linaje al que también pertenecen especies emblemáticas como Brachiosaurus y Patagotitan.

En síntesis, cada nuevo fósil encontrado en la Patagonia no solo amplía el conocimiento científico, sino que también refuerza la necesidad de proteger estos ambientes. De este modo, se preserva un archivo natural único que permite comprender la historia de la vida en la Tierra.