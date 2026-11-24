El precio del petróleo Brent se sostiene por debajo de los US$90, producto de una serie de factores que incluyen mayor oferta, demanda más débil y señales favorables sobre la situación del Estrecho de Ormuz.

Al promediar las operaciones de este martes, se ubica en US$86,75

Este valor es clave para la evolución de los precios de los combustibles en la Argentina, dado que, en caso de sostenerse o incluso mantenerse la tendencia a la baja, frenaría las presiones de nuevos aumentos en los surtidores.

Las expectativas de una rebaja en los precios de venta al público son más acotadas dado la estabilidad que mantuvieron en los últimos meses con el Brent por encima de los US$100.

A esto hay que sumarle la inflación acumulada (especialmente en dólares) y las postergaciones en la actualización del impuesto a los combustibles líquidos que dispuso el Gobierno nacional.

De acuerdo con analistas internacionales, el mercado estima un excedente en la oferta de crudo. También comienza a haber señales de regulación en el suministro y de reinicio de operaciones en un oleoducto clave en Libia.

Al mismo tiempo, se espera que, pese a que el conflicto en Medio Oriente aún no tiene una resolución clara a la vista, mejore el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Fuente: Agencia NA