

El peronismo de Chubut necesita definir candidatos de cara a las elecciones 2027 en un turbulento contexto interno.

Según trascendió, esta semana se reunirían los integrantes del Consejo del Partido Justicialista. El encuentro se realizaría en Rawson y el tema central de agenda es el acto electoral del 21 de marzo, ya que el Gobernador de Chubut convocó a elecciones provinciales para esa fecha.

El PJ tiene actualmente tres aspirantes a competir por la candidatura oficial del partido en las elecciones provinciales, pero ante la anticipación de la fecha, necesitan ir a internas antes del 15 de enero, o bien alcanzar acuerdos para evitarse el trámite.

De acuerdo a las expresiones públicas de los precandidatos, José Glinski, Dante Bowen y Juan Pablo Luque, todos estarían dispuestos a transitar el camino de la democracia partidaria. Sin embargo, en el PJ todo es posible, y no se descarta que en aras de la tan mentada unidad, haya acuerdo de partes, o muy por el contrario, que cada quien atienda su juego con sello propio. Después de todo, en Chubut siempre hay un sello partidario libre para ser ocupado por un candidato. Habrá que ver.