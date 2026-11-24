El Congreso entra en la última semana del período ordinario y la atención estará puesta en el debate del Presupuesto 2027 y la Reforma Electoral. Sin embargo, el miércoles 25 de noviembre desde las 15, el Senado va a recibir el informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli. La visita del ministro coordinador se da en medio de la tensión generada con Patricia Bullrich respecto a las negociaciones con las provincias por la suspensión de las PASO para 2027.

Según supo parlamentario.com, hay una mínima posibilidad de que el jueves 26 tenga doble jornada en el Palacio Legislativo: el Presupuesto en la Cámara de Diputados (también podría meterse la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central); y la Reforma Electoral en la Cámara de Senadores. Ambos temas requieren la presencia del exministro del Interior para terminar de consensuar los avales necesarios para aprobar ambos expedientes.

Sobre la sesión informativa, los legisladores del oficialismo más optimistas creen que podría extenderse por más de seis horas. No así, los senadores del bloque Justicialista, quienes ya dejaron trascender que van a desenvainar un sinfín de preguntas. Será la primera visita de Diego Santilli al Senado desde que es jefe de Gabinete y el informe de gestión no se lleva a cabo en la Cámara alta desde el 26 de junio del 2025 cuando Guillermo Francos se sentó en el recinto.

Fuente: Parlamentario