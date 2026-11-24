En una audiencia extensa, con posturas encontradas entre las partes que incluyeron la revisión por dos jueces, se declaró legal la detención del policía al que se le imputa el homicidio de Eduardo López. La Fiscalía tiene dos hipótesis iniciales de acuerdo al primer relevamiento en la escena de los hechos y a las entrevistas a testigos que dan versiones diferentes. El juez formalizó la investigación por una de las hipótesis, homicidio agravado por ser el autor personal policial en ejercicio de sus funciones abusando de su cargo. La fiscal María Bottini adelantó que la Fiscalía tiene una segunda hipótesis de un escenario en el que la conducta encuadraría en el exceso en la legítima defensa. Para conocer cual de las dos versiones es la que tiene mayor asidero, se realizarán varias pericias con el objetivo de reconstruir la dinámica del hecho.

El 22 de noviembre de 2026, a las 3.00, aproximadamente, un móvil policial intentó, sin éxito, detener un automóvil en el que circulaban cuatro personas. El conductor esquivó al patrullero y continuó la marcha hacia la puerta de su domicilio sito en la Ruta nro. 40 s/n de la localidad de Tecka. Allí bajaron del vehículo sus ocupantes. Uno de ellos se fue corriendo del lugar. otro, junto a Eduardo López, se quedaron y habrían increpado al personal policial que llegó en persecución. Mientras que el cuarto se resguardó en la parte de atrás del vehículo.

Lo que sucedió a partir de este momento es lo que deberá establecerse en la investigación, para comprender las circunstancias en que el escopetero de la policía – el imputado- comenzó a realizar disparos con la escopeta antitumulto, a corta distancia, impactando un proyectil en el pecho de uno de los jóvenes, ocasionándole lesiones en principio de carácter leve, mientras que otro proyectil impactó en la región lateral del cuello derecho de Eduardo López, con destrucción masiva esternocleidomastoideo lo que le ocasionó la muerte.

La fiscal María Bottini y la funcionaria Sofía Torres, imputaron el delito de homicidio agravado por ser el autor personal policial en ejercicio de sus funciones abusando de su cargo y lesiones leves igualmente agravadas. Previo a que se resolviera la formalización de la investigación por esta calificación, la Fiscalía intentó abrir la investigación con una segunda calificación alternativa, la de homicidio cometido con exceso en la legítima defensa y lesiones leves, también cometidas con exceso en la legítima defensa.

El juez no admitió la apertura por ambas calificaciones legales y un tribunal revisor confirmó esta decisión, por lo que la Fiscalía formalizó la investigación solo por la calificación más grave.

Al momento de discutir la medida de coerción, Bottini aclaró que las circunstancias confusas en que ocurrió el hecho, y la hipótesis que baraja la Fiscalía de un posible contexto de actuación en exceso de la legítima defensa, la llevan a requerir una medida alternativa a la prisión preventiva para cautelar el proceso, fundamentalmente en su etapa inicial.

Explicó los motivos por los que considera que el riesgo de fuga es leve y puede cautelarse en un arresto domiciliario en una localidad del interior donde viven los padres del imputado, lejos del contexto y de las personas involucradas en el hecho. Expuso que considera que hay riesgo de entorpecimiento para la investigación y requirió que se imponga el arresto domiciliario por un plazo inicial de cuarenta y cinco días y una prohibición de contacto por cualquier medio con la familia de la víctima fatal y con los jóvenes que se encontraban con él.

El defensor no se opuso a la medida solo requirió que se establezca por un plazo de quince días.

El juez analizó las exposiciones de las partes y entendió que no se evidencian claros riesgos procesales por lo que fijó el arresto domiciliario en el plazo menor solicitado, quince días. Luego de ese plazo, a pedido de la Fiscalía, se realizará una audiencia de revisión de la medida.