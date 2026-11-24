El Superior Tribunal de Justicia del Chubut confirmó la condena a 18 años de prisión impuesta a un hombre declarado penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, bajo la modalidad de delito continuado, contra su hija. La resolución, firmada el 19 de noviembre de 2026, declaró improcedente la impugnación extraordinaria presentada por la defensa y confirmó en todos sus términos la sentencia condenatoria.

La condena había sido impuesta el 1 de abril de 2025. El tribunal consideró acreditados los abusos cometidos desde que la víctima tenía cinco años y que se extendieron durante aproximadamente 17 años, hasta que pudo abandonar el hogar familiar.

Una causa que estuvo a punto de cerrarse por 20 minutos

El expediente tuvo un extenso y complejo recorrido judicial. En marzo de 2018, el Tribunal de Juicio integrado por Leonardo Pitcovsky, Marcelo Orlando y Stella Eizmendi dispuso el sobreseimiento del acusado al hacer lugar a un planteo de la defensa pública, considerando que el plazo de investigación se había extendido 20 minutos.

La Fiscalía cuestionó esa decisión y sostuvo que se trataba de un exceso de rigor formal que impedía avanzar con el juzgamiento de hechos de extrema gravedad.

Ante el sobreseimiento, el Ministerio Público Fiscal recurrió a las instancias superiores. El planteo fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia provincial, por lo que el procurador general del Chubut, Jorge Miquelarena, llevó el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En octubre de 2024, el máximo tribunal del país hizo lugar al planteo y revocó la decisión que había impedido continuar con el proceso penal, al considerar que las provincias no tienen potestad para crear causales de extinción de la acción penal que no estén previstas en el Código Penal. De esta manera, ordenó que se dictara un nuevo pronunciamiento y permitió que la causa retomara su curso.

«La resolución representa el cierre de una extensa etapa de judicial, luego de un proceso que demandó años de intervención del Ministerio Público Fiscal para lograr que los hechos fueran finalmente juzgados y condenados», destacó la fiscal Berazategui.