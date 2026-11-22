Por Federico González

Hay una escena que todos vimos alguna vez en un patio de escuela. Dos chicos discuten, uno empieza a quedarse sin argumentos y, en lugar de aceptar la evidencia, cambia el sentido de las palabras para no ceder. “Bueno, está bien, pero eso no es lo que dijiste”. La conversación ya no busca la verdad; busca un ganador. El miércoles, en A24, el presidente de la Nación reeditó esa escena frente a Eduardo Feinmann. Cuando el periodista insistió con las familias que no llegan a fin de mes, Milei respondió con una pregunta de manual de lógica: si de verdad no llegaran, ¿cómo harían para vivir diez días sin comer ni beber? Y ante la repregunta concedió, con aire de haber anotado un punto: si lo que quieren decir es que la gente experimenta privaciones, entonces no es que no llega a fin de mes.

Detengámonos ahí, porque en ese “entonces” está todo. El Presidente admite el fondo (la gente se priva) y celebra haber corregido la forma (la frase estaba mal construida). Reconoce el sufrimiento y, en el mismo movimiento, lo deja de lado para quedarse con la cuestión del vocabulario.

Conversar no es combatir

Confieso que el título de esta columna cae, a sabiendas, en la misma trampa que quiere señalar. “Ganar la discusión” es una expresión tan corriente que ya no la oímos. Los lingüistas George Lakoff y Mark Johnson, en Metáforas de la vida cotidiana (1980), mostraron que buena parte de nuestro pensamiento está organizado por metáforas que usamos sin advertirlo, y eligieron como ejemplo inaugural justamente esta: una discusión es una guerra. Por eso decimos que alguien “atacó” un argumento, “defendió” una posición, “demolió” una objeción o “ganó” un debate. Lakoff y Johnson proponían imaginar una cultura en la que discutir se pensara como una danza, donde dos personas se mueven juntas para lograr algo armonioso. La misma actividad, pensada con otra metáfora, sería otra cosa.

Me interesa esa imagen porque nombra con precisión lo que faltó. Feinmann no estaba librando una batalla; estaba transmitiendo, con la insistencia propia de su oficio, una preocupación que comparte buena parte de la sociedad. Una conversación pública sobre la pobreza debería ser una búsqueda conjunta: qué pasa, a cuántos, por qué, qué hacer. El Presidente la vivió como una contienda que había que ganar. Y quien conversa para ganar suele perder lo único que valía la pena encontrar.

Una discusión bizantina

Max Weber nos invita a pensar que la política madura se rige por una ética de la responsabilidad: el gobernante responde por las consecuencias de sus actos, no por la pureza de sus enunciados. Lo que vimos fue una inversión de esa escala, en la que la corrección de la fórmula pesa más que la atención del problema. Se confunden los medios con los fines. La precisión terminológica, que es una herramienta para pensar mejor la realidad, se vuelve un fin en sí mismo.

Seamos justos con el argumento contrario, porque existe. Milei podría sostener que las palabras importan, que ciertas expresiones inducen conclusiones económicas equivocadas y que “no llegar a fin de mes” no es estrictamente sinónimo de “experimentar privaciones”: una alude a ingresos que no alcanzan para sostener los gastos del mes, la otra a restricciones en el acceso a bienes y servicios. La defensa es legítima en principio. Lo discutible es la centralidad que le asigna. Una vez admitido que hay privaciones, seguir discutiendo cómo llamarlas convierte la conversación en lo que la tradición llama una discusión bizantina: una controversia que se demora en distinciones formales mientras el asunto que la motivó queda esperando afuera.

Para precisar el diagnóstico conviene separar tres fenómenos que en la entrevista aparecieron encadenados. El primero es el literalismo: leer una expresión figurada en su sentido más estricto, como si “no llegar a fin de mes” fuera un parte médico sobre el día 31. El segundo es la disputa semántica: discutir qué significa una expresión o cuál es la denominación correcta, contraponiendo “no llegar” a “experimentar privaciones”. El tercero, el más grave, es el desplazamiento discursivo: el problema sustantivo queda reemplazado por otro secundario y la conversación termina girando sobre la expresión en lugar de girar sobre las dificultades que la expresión nombra. Propongo llamar bizantinización discursiva a ese proceso por el cual una controversia va concentrando su energía en distinciones terminológicas hasta relegar lo que la había originado. El problema no es que el Presidente quiera discutir el significado de las palabras. El problema aparece cuando esa discusión ocupa el lugar de aquello que las palabras describen.

Hay aquí, además, una inversión irónica. En la Edad Media los filósofos sostuvieron una larga querella sobre los universales, las palabras generales como “hombre”, “justicia” o “hambre”. Los realistas afirmaban que nombran esencias que existen de verdad. Los nominalistas, con Guillermo de Ockham como figura central, sostenían que solo existen las cosas singulares y que los universales son signos de la mente y del lenguaje. Aquel debate preguntaba si las cosas existían más allá de sus nombres. El de hoy es casi su espejo: la pregunta es si una disputa sobre nombres está desplazando la atención sobre las condiciones materiales de las personas.

Cuenta la leyenda que, mientras Constantinopla estaba sitiada en 1453, los doctores de la ciudad seguían debatiendo el sexo de los ángeles. La leyenda es probablemente apócrifa; la caricatura es exacta. Mientras se discuten las palabras, la realidad no queda en suspenso. Y la vieja imagen de los teólogos bizantinos adquiere una inesperada actualidad cuando un presidente se detiene en la semántica del fin de mes mientras las familias se endeudan para comer.

La falacia que no estaba

Milei cree haber descubierto una contradictio in adiecto, la contradicción que se produce cuando el adjetivo niega al sustantivo, como un “círculo cuadrado” o un “hielo hirviente”. Para él, “no llegar a fin de mes” se refuta sola: si estás vivo el día 31, llegaste.

Pero el error está en quien lo señala. Noam Chomsky distinguía entre la estructura superficial de una oración (las palabras tal como aparecen) y su estructura profunda (el significado que esas palabras transportan). “No llego a fin de mes” es, en superficie, una afirmación sobre el calendario. En profundidad es otra cosa: el sueldo se termina antes que el mes, y lo que falta se cubre salteando comidas, con la tarjeta, con el fiado, con el préstamo. Ambas fórmulas no son sinónimos exactos, pero la privación está en el corazón de la frase, no en sus márgenes. Cuando Milei “descubre” que en realidad querían decir privaciones, no descubre nada nuevo: llega, por un camino largo, al lugar del que la frase partía. Se quedó en el texto y no leyó el subtexto; más aún, confundió la manera en que se expresa el subtexto con el subtexto mismo.

La lógica tiene nombre para esa maniobra. Tomar al pie de la letra lo que fue dicho en sentido figurado y responder a esa versión literal es una variante de la falacia del hombre de paja: se reemplaza el argumento del otro por una versión más débil o absurda (nadie sostuvo que la gente pase diez días sin comer) y se responde a esa versión en lugar de responder al argumento real. La literalización funciona aquí como un modo de no escuchar.

El refrán lo dice mejor que cualquier tratado: el que se quema con leche ve una vaca y llora. Milei se quemó tantas veces con los eslóganes del populismo que ahora ve un eslogan en cada queja, aunque la queja venga con la heladera vacía.

Literalidad y metáfora

Aquí conviene ser cuidadoso, y quien escribe estas líneas lo es por oficio. Como psicólogo, no diagnostico a nadie a distancia ni por televisión; la ética profesional lo prohíbe y con razón. Pero sí puedo describir un estilo cognitivo tal como se manifiesta en el discurso público, que es lo que el Presidente nos ofrece cada vez que habla.

Y ese estilo tiene un rasgo persistente: la dificultad para captar la metáfora. “No llegar a fin de mes” es una figura temporal para nombrar una carencia material, del mismo modo que “estar con el agua al cuello” no habla de natación. Quien toma la figura al pie de la letra no está siendo más riguroso; está perdiendo la información principal del mensaje. Paul Watzlawick, uno de los padres de la teoría de la comunicación humana, enseñaba que todo mensaje tiene un nivel de contenido (lo que se dice) y un nivel de relación (lo que se pide, lo que se siente, lo que se espera del otro). El ciudadano que dice “no llego” no está informando sobre el almanaque. Está pidiendo ser visto. Responderle con lógica proposicional es atender el contenido y desatender la relación.

Una teoría de la mente estrecha

En psicología llamamos teoría de la mente a la capacidad de atribuirle al otro estados mentales propios (creencias, intenciones, emociones) distintos de los nuestros. Los primatólogos David Premack y Guy Woodruff acuñaron el término en 1978, y Simon Baron-Cohen lo convirtió en una herramienta central para entender cómo comprendemos a los demás. De allí se desprende una distinción decisiva: la empatía cognitiva, que es entender lo que el otro siente, y la empatía afectiva, que es resonar con eso que siente.

Suele pensarse que son carriles independientes. No resulta desatinado suponer, sin embargo, que en este caso se condicionan entre sí. Cuando falla la resonancia afectiva, la comprensión cognitiva se empobrece: lo que no se siente tampoco se entiende del todo. Hay en la clínica un concepto que ayuda: la alexitimia, descripta por el psiquiatra Peter Sifneos en los años setenta, que es la dificultad para identificar y poner en palabras las propias emociones. Lo que observamos aquí es su versión hacia afuera, una suerte de alexitimia vicaria: la dificultad para leer las emociones del otro detrás de sus palabras. Una empatía fallida a causa de una teoría de la mente estrecha.

El problema político es enorme. Estamos en manos de alguien a quien le cuesta sentir con la ciudadanía y, por eso mismo, comprenderla. Y que, cuando la ciudadanía le habla, se pierde y se enreda en querer tener razón sobre lo que no importa.

La ligereza del “entonces”

Lo más inquietante no fue el intercambio sino el alivio. “Bueno, son privaciones”. Como si privación fuera una palabra liviana, un tecnicismo inofensivo que ya está “capturado en el indicador de pobreza”. Hay que nombrar lo que la palabra contiene, porque el Presidente no lo hizo.

Privación es comer salteado, que la cena sea un mate cocido. Es reducir la carne y con ella las proteínas, con efectos que en los chicos no se recuperan después. Es pagar el mínimo de la tarjeta y ver crecer una deuda que, a las tasas que corren, se vuelve impagable. Es pasar de la tarjeta a la billetera virtual, de la billetera al prestamista del barrio y, en no pocos barrios del conurbano, del prestamista al usurero que cobra con otras herramientas, a veces con la complicidad del narco, que presta cuando nadie presta y cobra cuando nadie protege. Llegar a fin de mes, en esas condiciones, tiene un costo que no figura en ningún superávit.

La ironía es casi literaria: en la misma entrevista el Presidente sentenció que la deuda es inmoral. Lo dijo del Estado. Las familias que se endeudan para comer son, por lo visto, otro capítulo.

La literalidad que lo condena

Y aquí aparece la paradoja más fina de todo el episodio. Aceptemos por un momento el juego literal que propone el Presidente. Su razonamiento tiene la forma de lo que los lógicos llaman modus tollens, “negando se niega”: si la gente no llegara a fin de mes, se moriría; nadie se muere; luego, la gente llega a fin de mes. La forma es válida. El problema está en la segunda premisa, que es un enunciado universal. No es del todo falsa: la inmensa mayoría sobrevive al mes. Pero tampoco es universalmente verdadera, y un enunciado universal no admite excepciones: basta un contraejemplo para que caiga. Aquí los contraejemplos no son uno ni dos. No son pocos los que, literalmente, no llegan.

Porque la privación no es un estado de ánimo: es un factor de riesgo, y los factores de riesgo se cobran vidas. En 2024 la mortalidad infantil en la Argentina subió por primera vez desde 2002, de 8 a 8,5 muertes cada mil nacidos vivos, empujada sobre todo por las muertes en los primeros días de vida, que es donde más pesan el control prenatal y la nutrición de la madre. En 2025 el suicidio alcanzó la tasa más alta de la serie histórica, con un aumento del 22,6 por ciento en un solo año, y ya es la principal causa de muerte entre adolescentes y jóvenes. Sus causas son múltiples y sería deshonesto reducirlas a una sola; pero los especialistas señalan entre ellas, de manera persistente, la angustia económica, el desempleo y la falta de horizonte. En el otro extremo de la vida, más de un tercio de los hogares con adultos mayores tuvo que resignar atención médica o remedios por razones económicas, mientras el costo de los medicamentos que efectivamente pagan los afiliados del PAMI se multiplicó más de seis veces desde noviembre de 2023. Un jubilado con menos proteínas, menos vitaminas y el antihipertensivo racionado tiene, literalmente, menos probabilidades de llegar a fin de mes. Y a fin de año.

A esa lista hay que sumar las muertes en las rutas sin mantenimiento. Es difícil cuantificar cuántas se deben al pozo y cuántas a otros factores; los propios trabajadores de Vialidad advierten que el mal estado de la calzada no es causa única de los siniestros. Pero lo difícil de medir no es por eso menos real. Una banquina descalzada, un bache sin señalizar o una ruta sin iluminación también deciden, cada noche, quién llega a fin de mes.

No hace falta ningún pensamiento estrafalario para verlo. Es lógica causal elemental, la misma que usa la epidemiología: por encima de cierto umbral de privación, la probabilidad de enfermar y de morir aumenta. La pregunta correcta es contrafáctica: si esas personas no hubieran atravesado las privaciones que atravesaron, ¿cuántas habrían llegado a fin de mes? ¿Cuántas habrían llegado a fin de año? La salud pública tiene un nombre para la diferencia: muertes evitables.

Así que el Presidente, en términos generales, se equivoca, porque la frase nunca fue literal. Pero en términos específicos su condicional tiene razón, una razón fáctica que lo condena. Si la privación llegara al extremo, la gente moriría. Y para algunos llegó. Milei literalizó la frase para refutarla y, sin advertirlo, la volvió literalmente verdadera.

Un país pensado como un chico

Aquí quiero proponer una provocación operativa, en el sentido que le dio Edward de Bono: un enunciado deliberadamente desafiante para desarmar la forma habitual de pensar un problema. Sentenciaré entonces: la contradicción de fondo de la Argentina de hoy no es libertarismo versus desarrollismo. Es adultez versus infantilismo.

Jean Piaget, el gran psicólogo del desarrollo, describió en los niños pequeños un fenómeno que llamó realismo nominal: la creencia de que el nombre forma parte de la cosa, de que cambiar la palabra cambia la realidad. Describió también el pensamiento mágico: la convicción de que basta con desear algo, o con hacer el gesto correcto, para que ocurra. El infantilismo de la argumentación presidencial es el mismo infantilismo con que se piensa el país. Si a la penuria la llamamos “privación”, deja de ser “no llegar a fin de mes”. Si ordenamos la cuenta pública, el crecimiento brotará por generación espontánea. Realismo nominal aplicado a la macroeconomía; pensamiento mágico aplicado al desarrollo.

Retazos de parcialidades

No le pidamos al Presidente que domine el pensamiento sistémico; seamos justos, muchos economistas tampoco lo dominan. Pero hay un piso más bajo, que se enseña en la secundaria: la tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción. Lo que se empuja de un lado vuelve por el otro. Ni siquiera eso parece estar en el horizonte de su razonamiento.

Su pensamiento económico es, en buena medida, el de los gráficos que suele exhibir: dos ejes cartesianos, dos variables, una curva que sube o baja. Gráfico uno: oferta y demanda, y el precio que se acomoda solo donde se cruzan. Gráfico dos: emisión e inflación, y la línea que las une como causa y efecto. Gráfico tres: costos y precios, y la competencia que los disciplina. Gráfico cuatro: déficit y riesgo país. Cada uno, por separado, dice algo verdadero. Es la lógica del ceteris paribus, la vieja cláusula de los economistas que significa “todo lo demás constante”. Es útil para aislar una relación y estudiarla. Pero tiene un precio: obliga a meterse dentro de la caja y dejar de ver el sistema. Milei piensa en retazos de parcialidades. Colecciona gráficos como quien colecciona figuritas, y nunca arma el álbum.

La tradición india conserva una parábola que lo dice mejor. Un grupo de ciegos se acerca por primera vez a un elefante y cada uno toca una parte distinta. El que agarra la trompa jura que es una serpiente; el que abraza una pata, que es una columna; el que palpa la oreja, que es un abanico; el que toca el flanco, que es una pared. Ninguno miente. Cada uno tiene una verdad parcial, y por eso todos se equivocan sobre el elefante. Milei es el ciego que confunde la trompa con el animal entero. Toca el gráfico de la emisión y cree haber tocado la economía.

Y el problema no es solo que no integra el todo. Es que el todo que no integra está lleno de variables que también son económicas, aunque no entren en sus ejes. La retracción de la demanda, que deja la mercadería en las góndolas y las máquinas paradas. El cierre de más de veintiséis mil empresas empleadoras entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, con casi trescientos cuarenta mil puestos de trabajo registrados perdidos, cada uno de ellos un consumidor menos, un aportante menos, un contribuyente menos. Las rutas nacionales, que según los propios trabajadores de Vialidad están entre un sesenta y cinco y un setenta por ciento en estado regular o malo, con un presupuesto que cayó cerca de tres cuartas partes en términos reales desde 2023, y con muertes en las rutas que, según ese mismo informe, crecieron un catorce por ciento en un año. Cada una de esas muertes tiene un costo humano incalculable, y además un costo económico perfectamente calculable: atención médica, pensiones, años de vida productiva perdidos, camiones que rompen ejes, fletes que se encarecen, exportaciones que llegan tarde. Nada de eso aparece en el gráfico. Pero todo eso existe.

Una contabilidad que no suma

Acá llegamos a la ironía mayor. El Presidente que acusa a sus críticos de “econochantas” que no saben sumar no parece un contable demasiado atento. Y un economista puede ser muchas cosas (monetarista, keynesiano, austríaco, heterodoxo), pero lo que no puede es olvidarse de la contabilidad.

Cualquier estudiante de primer año sabe que un balance tiene dos caras. Una es el resultado del ejercicio: cuánto entró y cuánto salió. La otra es el patrimonio neto: lo que tenés menos lo que debés, el activo menos el pasivo. El superávit fiscal del que el Gobierno hace bandera es un dato de la primera cara, y además medido “base caja”, es decir, contando el dinero que efectivamente salió, no las obligaciones que se patean ni el capital que se deja deteriorar. Una familia que “ahorra” dejando de arreglar el techo muestra superávit a fin de mes. Hasta que llueve. Lo barato sale caro, dice el refrán, y en contabilidad pública lo barato sale carísimo, porque la ruta que no se mantiene hoy se reconstruye mañana a un costo varias veces mayor.

Pero hay un activo que la contabilidad oficial ni siquiera mira, y es el más grande de todos. El Banco Mundial, en su serie La riqueza cambiante de las naciones, mide la riqueza de los países no solo por su producto sino por su cartera completa de activos: el capital producido (fábricas, rutas, edificios), el capital natural (tierras, minerales, bosques) y el capital humano, que estima a partir de los ingresos que la población puede generar a lo largo de su vida. Su conclusión es contundente: el capital humano es el componente más importante de la riqueza mundial, alrededor de dos tercios del total. Es casi un intangible y es difícil de medir, pero tiene que formar parte de la ecuación.

Cada chico que come peor y aprende menos, cada joven que se va del país o que se pierde, cada trabajador calificado que pasa a la changa, cada científico que abandona su laboratorio, cada vida que se acorta por un remedio que no se compró, es capital humano que se destruye. Es activo que se borra del balance. Quien escribe estas líneas no pretende saber si el patrimonio neto de la Argentina, medido en serio, hoy da negativo. Lo que sí sabemos es que nadie en el Gobierno lo está midiendo, y que casi todos los indicadores que tocamos apuntan para abajo. Y hay un detalle que haría sonreír a cualquier novelista: el Gobierno que no incorpora el capital humano a sus cuentas tiene un ministerio que se llama, precisamente, de Capital Humano. Le puso el nombre a la puerta y se olvidó de contar lo que hay adentro. Realismo nominal, otra vez: nombrar la cosa como si eso bastara para tenerla.

Así se gobierna cuando se confunde el resultado del mes con la riqueza de una nación. Se desviste un santo para vestir otro y se llama a eso equilibrio.

El sistema que devuelve

Jay Forrester, ingeniero del MIT y fundador de la dinámica de sistemas, mostró que en todo sistema complejo hay bucles de retroalimentación y demoras: lo que hacés hoy vuelve multiplicado, distorsionado y tarde. Peter Senge, su discípulo, lo convirtió en una de las leyes de La quinta disciplina: los problemas de hoy vienen de las soluciones de ayer. El ajuste sobre el consumo se paga en mora; la mora, en usura; la usura, en violencia territorial; el remedio que no se compró, en una internación que cuesta diez veces más; la ruta sin mantenimiento, en muertes y fletes caros; la desnutrición infantil, dentro de veinte años, en productividad perdida. Pan para hoy, hambre para mañana, aunque en este caso tampoco hay pan para hoy.

Karl Polanyi, el historiador económico que escribió La gran transformación, advirtió hace ochenta años que cuando el mercado se separa de la sociedad, cuando se pretende que la vida humana se ajuste sin amortiguadores a la lógica del precio, la sociedad reacciona. Lo llamó contramovimiento. A veces llega como reforma, otras como estallido, otras como votos hacia el abismo. Ignorarlo no es audacia, es analfabetismo histórico.

Un presidente que no entiende los delays, que no lee la retroalimentación, que toca la trompa y cree tener el elefante, que muestra el resultado del mes y esconde el balance, es un presidente que no entiende cómo funciona aquello que gobierna. Toda su parafernalia técnica, las curvas, los papers, los insultos a los consultores, es un discurso vacío vestido de economía.

La mirada adulta

¿Qué diría, frente a esto, una mirada desarrollista? Diría, en primer lugar, que el orden fiscal es condición necesaria y nunca suficiente: es el piso de la casa, no la casa. Diría que el Estado no está para ausentarse ni para asfixiar, sino para apalancar, articulando ciencia, producción, educación, financiamiento, trabajo y emprendedores para que el crecimiento sea construido y no esperado. El Desarrollismo Inteligente es, en definitiva, el arte y la metódica de apalancar. Y diría algo más simple, que cualquier padre o madre entiende: cuando alguien te dice “no llego”, no se le corrige la gramática. Se le pregunta qué le falta y se trabaja para que no le falte.

Frondizi no se detuvo en disputas semánticas. Construyó acerías, rutas y petróleo, y lo hizo con un programa adulto: diagnóstico serio, decisión política y paciencia estratégica.

Un chico quiere tener razón. Un adulto quiere entender y resolver. La Argentina no necesita un presidente que salga airoso de una entrevista. Necesita uno que escuche, y que entienda por fin que del otro lado de la pregunta había una heladera vacía.

GLOSARIO

Alexitimia. Dificultad para identificar y nombrar las propias emociones (Peter Sifneos, 1973). En el texto, por extensión, “alexitimia vicaria”: la dificultad del Presidente para leer las emociones ajenas detrás de las palabras, que le hace escuchar “no llego” como un dato y no como un pedido.

Base caja. Criterio contable que registra solo el dinero que efectivamente entra o sale, sin deudas postergadas ni desgaste de bienes. En el texto, la forma de medir el superávit que oculta el deterioro de rutas y de capital humano.

Bizantinización discursiva. Concepto propuesto en este texto. Es el proceso por el cual una controversia se concentra en distinciones terminológicas y relega el problema que la originó. En el texto, la deriva de la entrevista desde las privaciones hacia la manera de nombrarlas.

Capital humano. Capacidades, salud y conocimientos de una población, valorados por los ingresos que puede generar a lo largo de la vida; según el Banco Mundial, dos tercios de la riqueza mundial. En el texto, el activo que el Gobierno no contabiliza pese a tener un ministerio con ese nombre.

Ceteris paribus. “Todo lo demás constante”: el supuesto que permite aislar la relación entre dos variables. Es una herramienta legítima y también una tentación siempre presente en el análisis económico: olvidar que se trata de un supuesto. En el texto, la lógica de los gráficos de dos ejes con que el Presidente razona sin ver el sistema.

Contradictio in adiecto. Contradicción entre un sustantivo y su adjetivo, como “círculo cuadrado”. En el texto, la contradicción que Milei creyó encontrar en “no llegar a fin de mes”.

Contrafáctico. Razonamiento sobre lo que habría ocurrido en otras condiciones. En el texto, la pregunta de cuántos habrían llegado a fin de mes, o a fin de año, sin las privaciones.

Contramovimiento. Reacción defensiva de la sociedad cuando el mercado se separa de ella (Karl Polanyi, 1944). En el texto, la advertencia sobre lo que puede seguir a un ajuste sin amortiguadores.

Desplazamiento discursivo. Sustitución del problema de fondo por otro secundario. En el texto, el paso de discutir las privaciones a discutir la expresión. Permite criticar el efecto de la intervención sin atribuir intenciones.

Dinámica de sistemas. Disciplina de Jay Forrester que estudia los bucles de retroalimentación y las demoras de los sistemas complejos. En el texto, la cadena por la que el ahorro de hoy vuelve como costo mañana.

Discusión bizantina. Controversia que se demora en sutilezas mientras el asunto de fondo queda sin tratar. En el texto, el diagnóstico central del intercambio con Feinmann.

Disputa semántica. Discusión sobre el significado o la denominación correcta de algo. En el texto, la contraposición entre “no llegar a fin de mes” y “experimentar privaciones”, legítima en principio pero sobredimensionada.

Empatía cognitiva y afectiva. Entender lo que el otro siente y resonar con ello. En el texto se sostiene que, en el Presidente, la falla de la segunda empobrece a la primera.

Estructura superficial y profunda. Distinción de Noam Chomsky entre la forma visible de una oración y su significado. En el texto, “no llego a fin de mes” habla en superficie del calendario y en profundidad de la privación.

Ética de la responsabilidad. Exigencia de responder por las consecuencias de los actos y no solo por los principios (Max Weber, 1919). En el texto, el criterio frente al cual la corrección terminológica aparece como un fin equivocado.

Falacia del hombre de paja. Responder a una versión deformada y más débil del argumento ajeno. En el texto, refutar que la gente pase diez días sin comer, algo que nadie sostuvo.

Literalismo. Leer en sentido estricto una expresión figurada. En el texto, tomar “no llegar a fin de mes” como un enunciado sobre la supervivencia física.

Metáfora conceptual. Metáfora que estructura el pensamiento (Lakoff y Johnson, 1980); su ejemplo central es “una discusión es una guerra”. En el texto, la clave para entender por qué el Presidente vivió una entrevista como una contienda que había que ganar.

Modus tollens. Inferencia válida: “si P, entonces Q; no Q; luego, no P”. En el texto, la forma del razonamiento de Milei, que cae porque su premisa universal (”nadie se muere”) no es universalmente verdadera.

Muertes evitables. Muertes que no habrían ocurrido con condiciones de vida y atención adecuadas. En el texto, la diferencia que revela la pregunta contrafáctica, incluidas las muertes en rutas sin mantenimiento.

Nominalismo y realismo. Posiciones de la querella medieval de los universales: los realistas veían esencias reales detrás de los conceptos generales; los nominalistas, con Ockham, solo cosas singulares y signos. En el texto, un espejo invertido: hoy la disputa sobre nombres desplaza la atención de las condiciones materiales.

Parábola de los ciegos y el elefante. Relato indio en el que cada ciego toma una parte del elefante por el todo. En el texto, la imagen del pensamiento económico por retazos.

Patrimonio neto. Activo menos pasivo: la riqueza acumulada, no el resultado del mes. En el texto, la cara del balance que el superávit no muestra.

Pensamiento mágico. Creencia infantil, según Piaget, de que desear algo basta para que ocurra. En el texto, la idea de que el orden fiscal generará crecimiento por sí solo.

Provocación operativa. Enunciado deliberadamente desafiante para romper patrones de pensamiento (Edward de Bono). En el texto, la tesis de que la contradicción de fondo es adultez versus infantilismo.

Realismo nominal. Creencia infantil, descripta por Piaget, de que cambiar el nombre cambia la cosa. En el texto, llamar “privación” a la penuria como si eso la achicara, y bautizar un ministerio de Capital Humano sin contabilizarlo.

Sexo de los ángeles. Proverbio sobre la discusión ociosa, nacido de una leyenda apócrifa sobre la Constantinopla sitiada de 1453. En el texto, remate irónico y no diagnóstico, porque precisar una expresión económica no es irrelevante en sí mismo.

Teoría de la mente. Capacidad de atribuir a otros estados mentales propios (Premack y Woodruff, 1978; Baron-Cohen). En el texto, su estrechez explica la empatía fallida del Presidente con la ciudadanía.

Tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción. En el texto, el piso mínimo de pensamiento sistémico que el Presidente no parece considerar.

Watzlawick, niveles de la comunicación. Todo mensaje tiene un nivel de contenido y uno de relación (Escuela de Palo Alto). En el texto, Milei responde el contenido de “no llego” y desatiende el pedido de ser visto.