Dante Bowen irrumpió en el escenario político con un mensaje directo contra el gobernador Ignacio Torres tras el anuncio de adelantamiento de las elecciones en Chubut.

«Torres tiene un cagazo bárbaro porque se le viene la noche», lanzó Bowen, quien calificó al gobierno provincial como «un desastre» y lo acusó de sostener una gestión basada en el marketing y la propaganda, mientras las familias chubutenses enfrentan una situación económica cada vez más difícil.

El dirigente de Chubut Futuro interpretó el adelantamiento electoral como una maniobra del oficialismo para «inclinar la cancha a su favor» y dejó en claro su intención de competir por la gobernación.

«Yo quiero ser candidato a gobernador para enfrentar a Torres y transformar Chubut de una vez por todas», afirmó.