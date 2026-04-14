El MEF y el Cenpat participaron de una jornada de divulgación en Lago Puelo



Los días 10 y 11 de abril, en la localidad cordillerana de Lago Puelo, la Secretaría de Ciencia y Tecnología provincial, junto a la Municipalidad local, llevó adelante una nueva edición de la Jornada de Divulgación Científica. La propuesta contó con el acompañamiento de destacadas instituciones como el Museo Egidio Feruglio (MEF), el CONICET Cenpat y el CIEFAP, además de la participación de becarios e investigadores de distintos puntos de la provincia, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias con el público.

Las actividades se desarrollaron en la sede de Cultura Lago Puelo, donde se desplegó una dinámica que combinó talleres rotativos, stands interactivos y charlas breves, generando un ambiente participativo y accesible para todas las edades.



Estudiantes, escuelas y comunidad

El viernes 10 de abril participaron más de 110 estudiantes de escuelas primarias, de cuarto grado, quienes disfrutaron de circuitos de talleres diseñados para despertar el interés por la ciencia desde edades tempranas. A través de propuestas lúdicas y educativas, los niños pudieron acercarse a distintas disciplinas y experimentar el trabajo científico en primera persona.

En tanto, el sábado 11 la jornada se abrió a toda la comunidad, con una amplia convocatoria de familias que recorrieron los distintos espacios, participaron de actividades interactivas y asistieron a charlas y talleres. Las propuestas abordaron temáticas como la paleontología, la biología, la arqueología, la micología y las ciencias ambientales, siempre desde una perspectiva cercana y entretenida.

Entre las actividades más destacadas se encontraron talleres como “Mini Científicos por un día”, “Misión Bochón”, “Insectos, arañas y escorpiones: ¿amigables o peligrosos?” y “Arqueólogos por un día: una mirada arqueológica a la pintura rupestre de la Comarca Andina”, así como diversas experiencias vinculadas al estudio del ambiente. También se llevaron adelante talleres con inscripción previa, como “Escena del crimen” y “Paleontólogos por un día”, que contaron con una gran participación.

Estas jornadas no solo promovieron el aprendizaje y la curiosidad, sino que también fortalecieron el vínculo entre la comunidad y el ámbito científico, reafirmando la importancia de generar espacios de divulgación que permitan acercar el conocimiento a la sociedad de manera inclusiva y participativa.

Desde la organización destacaron la excelente respuesta del público, el compromiso de las instituciones participantes y la predisposición de cada uno de los equipos de trabajo, subrayando que este tipo de iniciativas continuarán desarrollándose en distintos puntos de la provincia para seguir impulsando la cultura científica en Chubut.