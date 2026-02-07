Convocan a las Becas Postdoctorales Cofinanciadas

La Secretaría de Ciencia y Tecnología (SCyT) anunció que se encuentra próxima a abrir la Convocatoria a Becas Postdoctorales Cofinanciadas 2026, en articulación con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Estas becas están destinadas a quienes hayan finalizado sus estudios de doctorado y deseen profundizar su formación académica desarrollando actividades de investigación científica en instituciones de la Provincia del Chubut, abordando temáticas de interés prioritario para la región.

La duración de las becas será de 36 meses (3 años), con inicio previsto el 1 de agosto de 2026.

Serán elegibles los proyectos que se encuadren en los Lineamientos Políticos de Ciencia, Tecnología e Innovación del Chubut y en la Agenda Territorial, y/o que contribuyan a fortalecer o dar respuesta a necesidades concretas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) del sector productivo y/o social de la provincia.

No obstante, también podrán ser considerados aquellos que, aún sin estar expresamente incluidos en dichos lineamientos, sean evaluados como relevantes por la Comisión Ad Hoc conformada para otorgar los avales. En estos casos, se valorará especialmente que el plan de trabajo aporte soluciones, conocimiento o herramientas aplicables a problemáticas provinciales concretas, ya sea en el ámbito social, productivo, ambiental, cultural o territorial.

A partir de esta convocatoria, y conforme a los requisitos establecidos por el CONICET, únicamente se aceptarán postulaciones de personas que hayan realizado la entrega definitiva de los ejemplares de su tesis doctoral o la defensa de la misma. El cupo total para la presente convocatoria será de tres becas postdoctorales cofinanciadas.

La recepción de solicitudes ante el CONICET estará habilitada desde el 19 de febrero hasta el 6 de marzo de 2026, de acuerdo con el cronograma establecido según la terminación del DNI del postulante. Es importante destacar que, para formalizar la postulación ante el CONICET, los aspirantes deberán contar previamente con el AVAL de la SCyT del Chubut. Para ello, deberán cumplir con los requisitos y presentar la documentación solicitada en la página web de convocatorias de la SCyT, la cual será recibida entre el 19 y el 25 de febrero de 2026.

Postulación

La postulación a la beca se hará a través del Sistema Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA) de CONICET https://si.conicet.gov.ar/

Las bases y condiciones para la postulación a la beca pueden consultarse en https://convocatorias.conicet.gov.ar/convocatoria-2025/

Para completar su postulación, el postulante deberá contar de manera obligatoria con el AVAL firmado por la máxima autoridad de la Secretaría de Ciencia y Tecnología.

La solicitud de avales se hará a través de la plataforma de gestión de datos del Sistema Científico Chubutense: https://sisciencia.chubut.gov.ar/ donde el postulante deberá cargar su información personal y adjuntar:

Plan de trabajo

– Planilla de AVAL descargada de SIGEVA CONICET firmada por la máxima

autoridad de su institución (lugar de trabajo propuesto).

– Carta de intención (máximo 1 carilla).

– Curriculum Vitae resumido (máximo 5 carillas).

– Certificado de presentación del manuscrito de tesis doctoral, acta de defensa o título de Doctorado.

En la presente convocatoria sólo se aceptarán solicitudes de postulantes que hayan realizado la entrega definitiva de los ejemplares de su tesis doctoral o la defensa de la misma.

Recepción y evaluación de las solicitudes de aval

La recepción de las solicitudes de aval será únicamente desde el jueves 19 al miércoles 25 de febrero de 2026 hasta las 23:59 horas. La planilla de aval deberá ser descargada de SIGEVA CONICET y ser firmada por la máxima autoridad de su institución.

Es importante que el postulante consulte con la institución propuesta como lugar de trabajo sobre los requerimientos para la firma del aval por parte de su máxima autoridad, para así poder cumplir con la fecha límite establecida por la Secretaría de Ciencia.

El otorgamiento del aval será evaluado por un equipo interdisciplinario integrado por representantes de distintos organismos de Gobierno, incluyendo la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación, Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, Ministerio de Producción, Ministerio de Hidrocarburos, Secretaría de Salud, Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Secretaría de Pesca, Secretaría de Bosques y Subsecretaría de Cultura.

Si la comisión otorga el aval, éste será remitido firmado por la máxima autoridad de la Secretaría de Ciencia y Tecnología el jueves 26 de febrero de 2026, permitiendo al postulante adjuntarlo en SIGEVA CONICET y completar su inscripción. O en el caso de la negativa, el postulante tendrá tiempo para postular a otra convocatoria CONICET si lo desea.