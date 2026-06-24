¿El Senado es capaz de frenar a Trump?



El Senado de Estados Unidos aprobó este martes una resolución sobre poderes de guerra contra Irán que impide al presidente Donald Trump emprender nuevas operaciones militares en Irán sin la aprobación del Congreso.

La aprobación de la resolución constituye la primera ocasión en la que una medida así es autorizada por las dos cámaras del Congreso desde que comenzó el conflicto en febrero y apunta a una creciente oposición a la manera en la que Trump ha manejado la guerra.

La resolución «ordena al presidente retirar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro o en contra de Irán a menos que se haya promulgado una declaración de guerra o una autorización para usar la fuerza militar con tal propósito», se indicó en un resumen de la legislación publicado en el sitio en la red del Congreso. También reitera la autoridad constitucional del Congreso para declarar la guerra e iniciar hostilidades militares, según reveló la Agencia Noticias Argentinas.