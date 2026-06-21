«Estamos trabajando en el armado de un partido con identidad cordillerana», afirmó el intendente de Esquel, Matías Taccetta en recientes declaraciones a la prensa.

El esquelense reveló, junto a otros intendentes de la cordillera trabajan en la creación de un partido político que reunirá a diversos sectores en apoyo al gobernador Ignacio «Nacho» Torres.

En diálogo con el periodista Rodrigo Mansilla, evitó dar nombres, pero confirmó que el espacio contará con el acompañamiento de al menos cinco intendentes y adelantó que en las próximas semanas podría realizarse una presentación formal del proyecto.