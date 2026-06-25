Intentaba hurtar en un supermercado de Rawson acompañado de un menor



Investigan a un hombre de Trelew por intentar hurtar en un supermercado de Rawson acompañado de un menor.

El sujeto llevaba en su poder tres frascos de cafe y dos Gin Tonic, elementos sustraidos de una gondola de un Supermercado. Luego fue detenido por la Policia.

En el marco de la audiencia de control, la jueza Laura Martini, declaró legal la detención de Gabriel Saavedra y dispuso la apertura de investigación. Lo hizo, conforme los argumentos de la Fiscalía Rawson, que ademas cuenta con imágenes de cámaras, testimonios y la denuncia de la supervisora del local.

La Fiscalía de Rawson imputó a Gabriel Saavedra, de 27 años, soltero desocupado, oriundo de Trelew, por el presunto delito de hurto tentado agravado por la utilización de un menor de edad, en perjuicio de la sucursal Rawson del supermercado La Anónima.

El hecho ocurrió, el miércoles 24 de junio, alrededor de las 19:45, cuando Gabriel Saavedra ingresó al establecimiento acompañado de un menor. Según la acusación fiscal, ambos retiraron de las góndolas seis frascos de café, dos botellas de Gin Tonic y dos bolsas de café torrado, e intentaron salir sin pagar.

Personal de seguridad del comercio advirtió la maniobra, interceptó a ambos en la salida y dio aviso a la Policía, que procedió a la detención del sujeto.

La audiencia de control de detención se realizó en la Oficina Judicial de Rawson. La Fiscalía fue representada por la abogada de Fiscalía, Etelvina Medina; la defensa estuvo a cargo del abogado Miguel Moyano.

La jueza Laura Martini declaró legal la detención y dispuso la apertura de la investigación por el plazo legal previsto. El fiscal general Leonardo Cheuquemán está a cargo del caso.

Saavedra recuperó la libertad a pedido de la defensa, que no formuló objeciones a la apertura de la investigación. El caso podría ser resuelto a través de una salida alternativa.