Cayó la sesión del Senado bajo el efecto Adorni



El bloque de La Libertad Avanza dejó caer la sesión convocada para este jueves en el Senado, al bajar los senadores al recinto pero no sentarse en sus bancas. O mejor dicho, al levantarse de las mismas cuando Patricia Bullrich se apersonó y dio la orden. De esta manera, la fuerte discusión que se esperaba sobre la interpelación y posible moción de censura al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó trunca.

Con 25 presentes registrados, de los bloques de la oposición dialoguista, aliados de LLA, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, dio por levantada «inmediatamente» la sesión al haberse cumplido el plazo de espera y no haber quórum.

Sin embargo, los oficialistas estaban dentro del recinto, pero la jefa del bloque les pidió que se mantuvieran parados. Por obvias razones, el peronismo ni se asomó: no bajan a dar número en sesiones convocadas por el oficialismo, algo que luego explicaron ante la prensa. Si bien querían discutir la situación de Adorni, se oponen rotundamente al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que era parte del temario.