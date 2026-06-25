La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Estado a aplicar la ley de financiamiento universitario

La Corte Suprema de Justicia resolvió este jueves dejar firme la cautelar que obliga al Poder Ejecutivo de la Nación a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). El Gobierno había suspendido esa parte de la norma, la cual frenaba las actualizaciones salariales al personal docente y no docente, y la recomposición de las becas estudiantiles.

Según reveló parlamentario.com, la resolución salió con la rúbrica de los tres ministros del máximo tribunal de justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La cautelar, nuveamente vigente, obliga al gobierno de Javier Milei a girar 2.5 billones de pesos a las 56 casas de altos estudios de jurisdicción nacional.

El recurso per saltum había sido presentado por Sebastián Amerio, quien elevó el pedido para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El 29 de abril en la sesión informativa, Manuel Adorni, jefe de Gabinete, había defendido la postura del Poder Ejecutivo en no aplicar el Financiamiento Universitario.