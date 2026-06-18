Abriendo caminos de cara al 2027

De cara al 2027 comienzan a buscarse acuerdos y tejerse alianzas. En Puerto Madryn, las expectativas están sobre el armado del peronismo. Según trascendió en las últimas horas, el hombre que conduce la Cooperativa de Servicios de la ciudad portuaria, habría mantenido una extensa reunión con un aspirante a la intendencia, para poner a disposición todo su espertise en el campo de la política, sin ocultar sus aspiraciones a ocupar algún cargo electivo.

Así las cosas, al parecer el hombre de los servicios públicos estaría buscando independizarse de actuales compromisos para afrontar nuevos desafíos.

Veremos que novedades nos trae la política madrynense con la mirada puesta en las próximas elecciones.