Presentaron un documental sobre las ballenas Sei

En el Centro Cultural de la Ciencia (C3) de la Ciudad de Buenos Aires, se presentó “SEI, la ballena desconocida”, un documental basado en la investigación del biólogo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Mariano Coscarella. Días antes, el documental había sido presentado en las ciudades de Rada Tilly y Comodoro Rivadavia, con una convocatoria que superó los mil asistentes.

Durante la presentación, el titular del CONICET Daniel Salamone, expresó: “Este documental muestra cómo el conocimiento científico construido a lo largo del tiempo permite proteger la biodiversidad y generar impactos sociales y económicos concretos. La investigación sobre las ballenas transformó la mirada sobre el mar patagónico y contribuyó al desarrollo de la provincia de Chubut. Es un ejemplo del valor de la ciencia y de la importancia de que ese trabajo llegue a la sociedad”.

La investigación

El film sigue la investigación liderada por el biólogo del CONICET Mariano Coscarella, quien junto a un equipo interdisciplinario de científicos y conservacionistas estudia este fenómeno sin precedentes protagonizado por la ballena Sei, una especie en peligro crítico de extinción y hasta ahora escasamente estudiada. A partir de preguntas centrales -sobre su origen, comportamiento y uso del golfo-, la investigación aporta conocimiento clave para comprender y proteger a esta población única.

A su turno, el investigador Mariano Coscarella, afirmó: “Este trabajo es un ejemplo de cómo la ciencia básica, sostenida en el tiempo, puede articular con el sector privado, los organismos públicos y la comunidad para desarrollar algo que no estaba previsto hace apenas unos años. A partir de años de investigación silenciosa y rigurosa, fue posible generar información clave para pensar un modelo de conservación ordenado, con participación local y aprendizajes compartidos. El desafío ahora es ampliar la protección del área para resguardar efectivamente a las ballenas en todo el Golfo San Jorge”.

El documental

SEI, la ballena desconocida presenta imágenes inéditas, entre ellas las primeras tomas submarinas registradas de la especie, y da cuenta de cómo este descubrimiento científico está transformando la mirada sobre una región históricamente asociada a la actividad petrolera, poniendo en valor su extraordinaria biodiversidad marina.

El trabajo de investigación documentado en la película ya ha tenido un impacto concreto en políticas de conservación. Entre los avances logrados se destacan la declaración de la ballena Sei como Monumento Natural en la provincia de Chubut, la aprobación del primer plan de manejo para el avistaje responsable en la zona y la expansión del Área Protegida Punta Marqués, medidas que fortalecen la protección del ecosistema del Golfo San Jorge.

Además de su valor científico y ambiental, el documental fue concebido como una herramienta educativa, destinada a escuelas primarias y secundarias, universidades y comunidades costeras. En ese marco, se prevén nuevas proyecciones y charlas acompañadas por el equipo de investigación, con el apoyo de municipios, la provincia de Chubut y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

La producción que fue realizada íntegramente en Argentina tiene una duración de 30 minutos y está dirigida por Juan María Raggio y Mariano Fernández, con producción ejecutiva de Enric Sala y Scott Ressler.

Ciencia aplicada para la conservación

Además de haber liderado la investigación que inspira “SEI, la ballena desconocida”, el biólogo Mariano Coscarella también encabeza un proyecto de turismo científico sostenible en la costa del Golfo San Jorge. Junto a colegas del CONICET y prestadores turísticos de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, Coscarella ha documentado la llegada estacional de miles de ballenas sei -estimadas en cerca de 3.000 ejemplares entre abril y junio- y trabaja en la puesta a punto de avistajes responsables que permitan diversificar la oferta turística local con una visión de conservación y generación de conocimiento científico. Este esfuerzo combina investigación rigurosa con desarrollo local, utilizando drones, estudios genéticos y seguimiento satelital para comprender el fenómeno y colaborar con guías de conducta que minimicen la perturbación del comportamiento de las ballenas en su ambiente natural. (Fuente: CONICET)