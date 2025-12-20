Piden ayuda a la población para detectar las vinchucas



Si bien las vinchucas, esos insectos que pueden transmitir la enfermedad de Chagas, se relacionan con climas cálidos y húmedos, en Chubut hay una especie que es nativa y endémica de la región, se llama Triatoma patagónica. Y sobre estas fechas estivales, junto con las altas temperaturas, suelen acercarse a los domicilios.

En este contexto, el Grupo de Entomología Patagónica (GEntPat) del Instituto Patagónico de Ecosistemas Continentales (IPEEC-CONICET) se encuentra estudiando a estas poblaciones y realizando el monitoreo de su posible infestación desde hace tres años. Y tanto para sostener el monitoreo, como para generar conocimientos sobre estos insectos, consideran que es muy importante la participación ciudadana reportando su presencia. Es por ello que solicitaron que si algún vecino o vecina encuentra una vinchuca o un insecto similar la reporte a través de la aplicación GeoVin https://geovin.com.ar/o acercándose directamente al Cenpat.

Método

Las vinchucas poseen tres pares de patas como todos los insectos, su cuerpo está dividido en tres regiones: cabeza, tórax y abdomen y es aplanado (parecido a las cucarachas); esto les permite refugiarse en lugares estrechos como grietas en la pared, corteza de árbol o debajo de piedras. En el margen del abdomen presentan manchas que pueden variar su coloración según la especie.

El ciclo de vida completo pasa por los estados de huevo, ninfa (cinco estadíos de diferente tamaño) y adulto (únicos que tienen alas). Los huevos son ovalados de color blanco, amarillo o rosa (del tamaño de la mitad de un grano de arroz). Todos los estadíos ninfales y los adultos se alimentan de sangre.

“El ejemplar se debe colectar en un recipiente con tapa y reservar para su posterior análisis, para ello es preferente que se encuentre vivo (aunque sin vida igual nos sirve). Por último, queremos destacar que históricamente en la provincia todas las vinchucas que se han encontrado no estaban infectadas con el parasito Trypanosoma cruzi (agente causal de la enfermedad de Chagas). Esta situación podría llegar a cambiar, por ello es muy importante la participación ciudadana: para mantener la vigilancia entomológica y prevenir posibles eventos de relevancia para la salud pública”, destaca Facundo Zaffaroni, becario del IPEEC. (Fuente: CONICET)