El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvilli, habló sobre las precandidaturas 2027.

En este sentido, señaló que “nosotros hasta el día de hoy no tenemos ninguna variable que nos cambie el hecho de ir a elecciones en el mes de octubre, así que vamos a seguir así”.

“Hay varios precandidatos en Comodoro. Los que ya han dicho que tienen intenciones son los de nuestro espacio. Creo yo que eso se va a ir ordenando en vista a las próximas elecciones, hay tiempo todavía”, dijo.

Al ser consultado sobre si acompañará una posible candidatura de su vice Maximiliano Sampaoli, aseguró: “Me parece que es una pregunta que no me deberían hacer en función de que yo siempre he dicho que Sampaoli es el viceintendente de Comodoro y el candidato natural del espacio”.

“De ahí en más, con los demás precandidatos -que tienen el mismo derecho de querer ser el intendente de esta ciudad- veremos cómo ir trabajando internamente para decidir quién va a ser el de nuestro espacio”, concluyó finalmente Macharashvilli.

Fuente: El Comodorense