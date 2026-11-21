La ministra Sandra Pettovello firmó convenios de cooperación con Randstad y Quién X Mi (QXM), dos empresas vinculadas al mundo laboral, en el marco del lanzamiento del nuevo Portal de Empleo del Ministerio de Capital Humano.

A través de estos acuerdos, las búsquedas laborales de ambas empresas se integrarán al Portal de Empleo, ampliando las oportunidades de inserción laboral tanto para quienes buscan trabajo en relación de dependencia como para trabajadores independientes y de oficios.

El nuevo Portal de Empleo ya está disponible e incorpora búsquedas inteligentes, herramientas para mejorar los perfiles laborales, credenciales profesionales verificadas y nuevas oportunidades de capacitación.