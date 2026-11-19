La desaprobación del gobierno de Javier Milei alcanza el 62%, mientras que el 34% respalda su gestión, en un escenario marcado por las dificultades económicas de los hogares y con un empate técnico entre La Libertad Avanza y el peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Así lo indica una encuesta de la Universidad de San Andrés a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, elaborada por su Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP) entre el 4 y el 12 de noviembre sobre 1.003 casos, que reveló además que el 69% está insatisfecho con la marcha general del país y solo el 28% se muestra satisfecho.

En su análisis, los investigadores advirtieron que «los bajos niveles de satisfacción con la marcha general de las cosas son ya un dato permanente de la política argentina».

La evaluación presidencial se mantiene prácticamente sin cambios respecto del mes anterior y, según el informe, Milei «se encuentra en una situación similar a la del expresidente Mauricio Macri cursando el mismo período de su mandato».

Sin embargo, el respaldo presenta diferencias importantes: alcanza el 41% entre los hombres y cae al 27% entre las mujeres.