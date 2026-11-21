El intendente de Trelew, Gerardo Merino anunció que ya se trabaja en la elaboración del decreto de adhesión, que prevé firmar y presentar durante esta semana para convocar a elecciones municipales el próximo 21 de marzo de 2027, en coincidencia con las elecciones provinciales.

«Vamos a ir juntos con el gobernador el 21 de marzo», aseguró el mandatario municipal, al ratificar su decisión de acompañar la convocatoria provincial.

Merino explicó que la fecha fue conversada previamente con el gobernador Ignacio Torres y que la decisión se tomó luego de analizar el escenario político nacional y provincial. Con esta confirmación, Trelew definió que realizará sus elecciones municipales en simultáneo con las provinciales.

Fuente: El Chubut