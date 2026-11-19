

El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, expresó fuertes críticas al dictamen de reforma política que obtuvo respaldo en el Senado y advirtió que las modificaciones propuestas desvirtúan los principios que dieron origen a la Boleta Única de Papel.

A través de un extenso mensaje publicado en redes sociales, Ferraro aseguró haber leído el texto acordado en la Cámara alta y manifestó su preocupación por cambios que, a su juicio, revierten avances logrados durante el debate de la ley de Boleta Única.

“Van a destrozar el espíritu de la Boleta Única”, sostuvo el dirigente opositor al comenzar su publicación.

Según explicó, uno de los puntos más cuestionables del dictamen es la incorporación de un casillero para votar la lista completa, una modalidad que considera propia del sistema de boleta sábana. Asimismo, objetó la posibilidad de que, en elecciones simultáneas, las categorías provinciales y municipales puedan integrarse a la misma boleta que las nacionales.

Para Ferraro, ambas modificaciones contradicen expresamente el criterio que se había establecido en la legislación original. Recordó que el esquema vigente prevé que, cuando coincidan comicios nacionales y provinciales, se utilicen boletas únicas diferentes y urnas separadas para cada nivel electoral.

El titular de la Coalición Cívica señaló además que, aunque el oficialismo finalmente no avanzó con la habilitación de colectoras, la nueva redacción terminaría generando efectos similares. En ese sentido, afirmó que la inclusión de múltiples categorías en una misma boleta recrea la lógica de la lista sábana y favorece mecanismos de arrastre de votos entre distintos cargos.

Fuente: Parlamentario