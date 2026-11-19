El diputado nacional Mariano Campero anunció su alejamiento del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja y pasará a desempeñarse en un monobloque, en una decisión que expone diferencias políticas con la conducción libertaria en Tucumán y agrega una nueva fisura dentro de la bancada oficialista.

La decisión fue comunicada mediante una carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la que el legislador tucumano informó que dejará de integrar formalmente el bloque a partir de este 19 de noviembre.

En la nota, Campero recordó su acompañamiento al Gobierno nacional durante los momentos más complejos de la gestión de Javier Milei y reivindicó haber contribuido a sostener iniciativas clave del oficialismo cuando éste no contaba con mayorías suficientes en el Congreso.

“Ha sido un honor para mí haber podido aportar en los momentos más difíciles del Gobierno. La Argentina atravesaba una etapa muy complicada y pudimos sostener el rumbo cuando no había números en el Congreso”, expresó el legislador.

Sin embargo, explicó que la política tucumana terminó precipitando su salida. Según sostuvo, existen situaciones en su provincia que hacen “imposible” continuar dentro del bloque libertario.