La Legislatura distinguió a tres científicos del Cenpat



La Legislatura de la Provincia del Chubut reconoció este miércoles a Gregorio Bigatti, Javier Signorelli y Martín Brogger, los tres investigadores del CCT CONICET-Cenpat que fueron parte de la expedición “Underwater Oases of Mar Del Plata Canyon: Talud Continental IV”, una campaña realizada en conjunto entre el CONICET y la Schmidt Ocean Institute y que atrapó a miles de personas a través de sus transmisiones en vivo por Youtube.

El acto tuvo lugar en la oficina de la Presidencia de la Legislatura, en la ciudad de Rawson y los científicos recibieron la distinción de manos del vicegobernador de la Provincia Gustavo Menna.

La Declaración de Interés Científico fue impulsada por la diputada provincial del bloque Despierta Chubut Sandra Daniela Willatowski y los investigadores, pertenecientes al Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR) recibieron, además de la Declaración impresa, una placa y una artesanía.

En el acto estuvo presente el director del Cenpat, Nicolás Ortiz, junto a la subsecretaria de Articulación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut Georgina Davies Sala; Nicolás Sueyro, subsecretario de Innovación y Planificación Estratégica de la Secretaría de Ciencia y Tecnología; y la diputada María Andrea Aguilera.

Apoyo a la ciencia

“Este reconocimiento de la Legislatura lo entiendo como una señal de apoyo a la investigación científica y a la conservación. Pone en valor el trabajo que realizamos en el estudio de la biodiversidad y en el desarrollo de herramientas para su cuidado. Creo que es importante porque ayuda a acercar la ciencia a la sociedad y a las instituciones”, señaló Martín Brogger. Por su parte, Javier Signorelli agradeció a la Legislatura por el reconocimiento y aseguró que “fue una alegría representar a la provincia del Chubut y al Cenpat en la expedición”.

Finalmente, Gregorio Bigatti también agradeció a la Legislatura por el reconocimiento y resaltó el apoyo de la Secretaría de Ciencia Provincial: “En el marco de financiamiento que tenemos a nivel nacional, es muy importante el apoyo de la Secretaría de Ciencia del Chubut para becas cofinanciadas y poder continuar con proyectos de investigación y formación de recursos humanos”.