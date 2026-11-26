

La Legislatura sancionó una ley que habilita a los médicos del sistema público de Chubut a desempeñar funciones en otras provincias fijando excepciones a la acumulación de cargos y al requisito de residencia.

La medida busca garantizar el derecho de salud de los chubutenses, sobre todo en las localidades del interior.

Según el parte de prensa del parlamento, de esta manera, profesionales que desempeñan funciones en Santa Cruz y Río Negro también podrán ejercer en el sistema público de Chubut. Las excepciones de residencia y acumulación de empleos públicos están contempladas en el artículo 67 de la Constitución.

La ley fue aprobada con el acompañamiento de la mayoría de los bloques. El diputado del Frente de Izquierda, Juan Aquino, fue el único que se abstuvo.

La diputada Sandra Willatowski (Despierta Chubut), expuso que esta norma da una respuesta a una problemática de falta de especialistas en todo el país.

“Si bien en nuestra provincia tenemos médicos en todos los hospitales, hay una falta importante de especialistas: pediatras, cardiólogos, traumatólogos, ginecólogos. Y esta problemática no es exclusivamente de nuestra provincia ni de nuestro país, es mundial”, expresó.

“Buscamos aprovechar las cercanías entre las localidades, entre Lago Puelo y El Bolsón, entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, entre Gastre e Ingeniero Jacobacci, para que, por ejemplo, un especialista que viva en una de las ciudades de las provincias vecinas pueda trabajar en nuestra provincia a contraturno”, puntualizó.

Estas excepciones no implican ninguna modificación “en los requisitos para obtener la matrícula en la provincia, ni en las condiciones laborales, ni en los convenios colectivos de trabajo”.

Detalló que “la acumulación de cargos está permitida bajo tres condiciones: escasez de profesionales en la zona, que no haya superposición horaria, y que el profesional presente la declaración”. Además, “facultamos al Poder Ejecutivo para realizar convenios con otras provincias”, añadió.

Las políticas del Gobierno están orientadas a que los médicos elijan quedarse en la provincia y “tengan mejores condiciones laborales y salariales”.

La diputada de Arriba Chubut, Vanesa Abril, expuso que el bloque comprende la necesidad de atender esta problemática, sobre todo para que puedan ejercer en la provincia especialistas de Río Negro. Pero hizo observaciones que consideró que deberían tomarse en cuenta para solucionar la cuestión de fondo.

“Es un servicio fundamental que requieren las localidades, que requieren la presencia de estos médicos, y que se deberá tender a fortalecer ese sistema”, señaló.

Abril expresó que en Comisión propuso “ponerle un tiempo de duración a la ley”, y luego “fortalecer el sistema público de salud con especialistas y médicos que se radiquen definitivamente en nuestra provincia”.

En segundo término, se preguntó por el funcionamiento de las cabinas de telemedicina. “En algunas localidades nos han manifestado que no funcionan de manera correcta”, advirtió.

La diputada Norma Arbilla (Arriba Chubut), reparó en el conflicto que atraviesa el sistema sanitario en la cordillera, en particular en Lago Puelo y El Hoyo, que requieren especialistas de El Bolsón.

“Este año y parte del año pasado 47 profesionales especialistas del hospital de Esquel, que es el hospital cabecera, renunciaron al sistema público básicamente porque el especialista que no tiene horas, guardias pasivas o activas, tiene un salario bajo”, expuso.

“La intención es poner esto también en agenda, que la cuestión salarial para aquellos especialistas que han estudiado 10, 15 años para tener sus diplomas, tienen salarios que en realidad hacen poco atractivo que trabajen en el sistema público”, agregó.

El diputado Sergio Ongarato (Despierta Chubut), planteó que los médicos eligen migrar en busca de mejores condiciones de vida. “Son tentados por sistemas de salud de otros países para irse de la Argentina, y lo hacen con sueldos altísimos y condiciones realmente muy desventajosas para la Argentina”, comparó.

Mencionó que, si bien hubo mejoras en el sistema después de la pandemia, todavía quedan lugares por cubrir en diversas áreas, y esta ley viene a dar una respuesta a ese problema. “Esta ley no habla de alguna especialidad en particular, porque en realidad hay que dejar abierta la puerta para que lo que hacen en Río Negro, que es captar profesionales que están residiendo en la provincia, pueda también hacerse a la inversa y equilibrar a veces esta desventaja que hay hoy para el sistema de salud de Chubut”, concluyó.