El Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) presentó este jueves 26 de noviembre “El Sur de la Información”, una iniciativa que reúne nuevas herramientas digitales destinadas a acercar datos y análisis sobre la realidad económica de la Patagonia.

La actividad contó con la participación de César Herrera, contador público, docente del área de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y director del Observatorio de Economía en Comodoro Rivadavia, junto al equipo de trabajo de la institución.

Durante la jornada se dieron a conocer dos nuevos instrumentos: “Sur en Precios”, una plataforma de monitoreo, análisis y búsqueda de precios de supermercados, y “OBSECON”, el nuevo sitio web del Observatorio, que reúne información, estudios e indicadores económicos de la región.

La plataforma “Sur en Precios” permitirá consultar los valores de productos en supermercados de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Entre sus funcionalidades, los usuarios podrán buscar artículos por categoría, armar y compartir listas de compras y observar cómo evolucionan los costos a partir de las actualizaciones periódicas de los precios.

La herramienta fue presentada por el ingeniero Daniel Beherns y busca facilitar el acceso a información que permita conocer y analizar el comportamiento de los precios en la región.

Por su parte, OBSECON funcionará como un espacio de consulta sobre la actividad económica regional, con acceso a estudios, información e indicadores elaborados por el Observatorio.

La presentación se realizó a tres años del lanzamiento de la Web de Precios y reunió exposiciones vinculadas con la economía, el comercio, los mercados financieros y las herramientas de relevamiento de precios, además de experiencias de trabajo interdisciplinario.

La propuesta apunta a poner a disposición de la comunidad, el sector productivo y comercial, así como de quienes participan en la toma de decisiones, herramientas de información y análisis para comprender la realidad económica de la Patagonia.

Fuente: Del Mar Digital