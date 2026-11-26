Después de cuatro intensas horas de debate en el recinto, la Cámara alta aprobó el proyecto de Reforma Electoral que contempla la suspensión de las Elecciones PASO para el 2027. Fueron 43 votos afirmativos, 29 negativos y 0 abstenciones.

Además de los 21 integrantes del La Libertad Avanza, acompañaron con el voto afirmativo los 10 de la Unión Cívica Radical, los 3 del Pro, los 2 de Provincias Unidas, los 2 del Movimiento por Misiones, los 2 de Moveré por Santa Cruz, la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza y la chubutense Edith Terenzi.

Solamente votaron en contra los 22 del bloque Justicialista, los 3 de Convicción Federal, los 2 del Frente Cívico de Santiago del Estero, el puntano Fernando Salino de Justicia Social Federal y la tucumana Beatriz Ávila de Independencia.

A la hora de votar el artículo 10, el jefe de bloque radical, Eduardo Vischi, propuso incorporar la palabra «obligatorio» al debate presidencial de la segunda vuelta. Asimismo propuso que la contienda sea televisada por televisión abierta y en caso de ausencia de alguno de los candidatos, se le prohíbe la publicidad. Agustín Coto aceptó la propuesta y la votación resultó al igual que la general.

El artículo 13 del proyecto que establece el nuevo régimen transitorio del Parlamento del MERCOSUR fue aprobado por 70 votos a favor y 2 contra. El resto de las votaciones en particular repitió el resultado de la general.

A más de medio año de su arribo en Mesa de Entradas, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, logró tender puentes con los gobernadores aliados en virtud de la suspensión de las Elecciones Primarias del próximo año. Por su parte, Patricia Bullrich, jefa de bancada oficialista del Senado, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, tuvieron un rol protagónico a la hora de lograr consensos en la oposición dialoguista.

Cabe aclarar que previo a reactivar el debate, la Cámara Nacional Electoral sugirió al Congreso definir cualquier proyecto que altere el cronograma electoral del 2027 antes del 31 de diciembre. Esta sugerencia tuvo el visto bueno de Bullrich y de Martín Menem, quien impulsó el tratamiento luego de la visita del Papa León XIV.

Fuente: Parlamentario