El intendente Gerardo Merino anticipó que se analiza el pago de un bono de fin de año para los trabajadores municipales de Trelew. En diálogo con el periodista Rodrigo Mansilla, el Intendente se refirió a las negociaciones salariales con los gremios municipales y señaló que están próximos a cerrar un acuerdo.

Fue en ese contexto que adelantó que se está evaluando otorgar un bono extraordinario para los trabajadores municipales antes de finalizar 2026.

Está claro que Merino apelará a las arcas municipales para ganarse algunos porotos de cara a las elecciones del próximo 21 de marzo de 2027.