En un nuevo reposicionamiento interno dentro del oficialismo, la senadora nacional y presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, volvió a plantear diferencias con aspectos de la estrategia económica del Gobierno de Javier Milei y reclamó ajustes que permitan acelerar la recuperación antes de las elecciones de 2027.

En una entrevista concedida a Bloomberg, la legisladora sostuvo que no alcanza con proyectar beneficios a largo plazo y consideró necesario que los resultados del programa económico comiencen a percibirse durante el próximo año.

“No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028. Hay una elección en el medio”, afirmó Bullrich, quien en los últimos meses se ha convertido en una de las voces del oficialismo que más abiertamente plantea matices respecto de algunas decisiones de la administración nacional.