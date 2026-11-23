Una empleada policial de 28 años permanece internada en terapia intensiva luego de protagonizar un grave vuelco durante la madrugada del domingo en Puerto Madryn. El último parte médico indica que sufrió múltiples fracturas y una lesión en la columna cervical que comprometió la médula espinal.

Según la información actualizada este lunes, la mujer se encuentra internada en una clínica de Trelew, donde permanece bajo coma farmacológico. Los profesionales médicos decidieron mantenerla en ese estado durante un tiempo mientras aguardan su evolución.

Entre las lesiones que presenta se encuentran fracturas de pelvis, clavícula y una vértebra cervical. Esta última lesión afectó la médula espinal y motivó una intervención quirúrgica realizada durante la jornada del domingo. Su estado continúa siendo delicado y habrá que esperar cómo evoluciona en las próximas horas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 3:45 del domingo, en inmediaciones de avenida del Trabajo y Santa Fe, en el camino que conduce al barrio San Miguel, desde la rotonda de avenida del Trabajo y 20 de Junio.

Perdió el control del rodado

Por motivos que todavía se intentan establecer, la conductora perdió el control del Chevrolet Corsa que manejaba y terminó volcando sobre un descampado, a pocos metros de la calzada.

Tras el accidente fue asistida por personal de emergencia y trasladada inicialmente al Hospital Isola. Debido a la complejidad de las lesiones, posteriormente fue derivada a Trelew para recibir atención de mayor complejidad.

En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn, Protección Civil, personal de Tránsito Municipal y efectivos policiales.

Fuente: Canal 12