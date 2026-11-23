

Un policía se encuentra detenido y esta tarde se realizará la audiencia de control de la detención y formalización de la investigación, tras el fallecimiento de una persona en Tecka. El suceso que se investiga ocurrió en el marco de una intervención policial, cuyas circunstancias concretas aún son materia de investigación.

La funcionaria de guardia, Sofía Torres, y la fiscal supervisora, María Bottini, se hicieron presentes en el lugar del hecho para dirigir la investigación. Ambas, junto al SAVD, entrevistaron a testigos clave y brindaron asistencia a la familia de la víctima.

De acuerdo con la Instrucción 3/24 de la Procuración General, que establece la intervención de una fuerza distinta a la policía provincial en estos casos, se dio participación a Gendarmería Nacional. La fuerza federal se encargará de realizar las pericias necesarias en el lugar del hecho.

Las tareas a cargo de los efectivos de Gendarmería incluyen la inspección ocular, el levantamiento de rastros y el secuestro del armamento reglamentario. Estos elementos serán sometidos a posteriores pericias para determinar las circunstancias del disparo.