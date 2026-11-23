

El director de FEPA, Carlos Zonza Nigro, planteó que las últimas lluvias volvieron a dejar al descubierto problemas de infraestructura que Puerto Madryn arrastra desde hace años. Tras conocer el caso de una vecina con movilidad reducida del barrio 160 Viviendas, aseguró que los desagües, las calles y los accesos barriales deben ocupar un lugar central entre las obras prioritarias de la ciudad.

Las precipitaciones registradas durante los últimos días volvieron a complicar la circulación en distintos sectores de Puerto Madryn, con calles anegadas, esquinas cubiertas de agua y dificultades para ingresar o salir de algunos barrios.

Más allá de la contingencia climática, Carlos Zonza Nigro advirtió que la reiteración de estos inconvenientes evidencia problemas de infraestructura que requieren una respuesta de fondo.

“Después de tantos años, Madryn no puede seguir teniendo calles que se vuelven intransitables cada vez que llueve. No puede ser que llegar al trabajo, llevar a los chicos a la escuela o tomar el colectivo dependa del estado del tiempo”, sostuvo.

La situación quedó reflejada en el barrio 160 Viviendas, donde una familia mostró cómo el agua cubrió la vereda y dificultó el acceso a su domicilio. En esa casa vive una mujer con movilidad reducida que, cuando se producen anegamientos, necesita pedir ayuda para poder salir.

Para Zonza Nigro, el caso demuestra que el deterioro de las calles y la falta de un drenaje adecuado no representan solamente una dificultad para circular, sino que afectan directamente la autonomía y la vida cotidiana de las personas.

“Cuando una vecina no puede salir sola de su casa porque la vereda y la calle están bajo el agua, estamos frente a un problema que debería estar entre las primeras prioridades de cualquier gestión”, afirmó.

El politólogo señaló que la respuesta no puede limitarse a intervenciones posteriores a cada lluvia. En ese sentido, planteó la necesidad de revisar el funcionamiento de los desagües, recuperar las calles deterioradas y garantizar accesos transitables hacia los barrios y los recorridos del transporte público.

“La pregunta es qué se hizo durante todos estos años para solucionar el problema de fondo. Las respuestas de emergencia son necesarias, pero si cada lluvia vuelve a generar las mismas complicaciones, está claro que hace falta planificación y obras”, remarcó.

Zonza Nigro consideró que el orden de las inversiones públicas debe definirse a partir de su impacto concreto sobre la vida diaria de las familias, comenzando por aquellos sectores donde las dificultades de acceso se repiten.

“Priorizar es empezar por los desagües, las calles y los accesos que hoy complican la vida cotidiana. Las obras más importantes son las que permiten que una persona pueda salir de su casa, llegar al trabajo, ir a la escuela o tomar el colectivo aunque llueva”, concluyó Zonza Nigro.