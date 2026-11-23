Personal de la Comisaría Distrito Playa Unión interceptó una camioneta que transportaba aproximadamente 450 kilos de langostinos sin contar con la documentación ni los permisos correspondientes. El procedimiento se realizó el domingo por la noche durante un patrullaje preventivo en la zona portuaria de Rawson.

Según informó la Policía del Chubut, el hecho ocurrió alrededor de las 23:39, cuando los efectivos observaron, en inmediaciones de los puestos ubicados junto a la salida portuaria, una camioneta Fiat Fiorino en la que estaban cargando cajones plásticos negros que contenían langostinos.

Posteriormente, el vehículo fue visto circulando por calle Marcelino González en dirección a la rotonda del puerto. El personal policial logró interceptarlo e identificar a sus ocupantes sobre una calle sin nombre, frente a la planta pesquera situada entre Marcelino González y Embarcación El Pocho.

Al ser consultados, los ocupantes confirmaron que trasladaban 25 cajones con langostinos. Sin embargo, cuando los efectivos solicitaron la documentación habilitante y los permisos correspondientes, manifestaron que no contaban con ninguna autorización.

Ante esta situación, intervino la Secretaría de Pesca, que dispuso el retiro de los 25 cajones, con un peso aproximado de 450 kilogramos.

La mercadería fue trasladada y depositada en las instalaciones de la planta pesquera Cabo Vírgenes, donde finalmente se procedió a su decomiso.