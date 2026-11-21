La diputada nacional Marcela Pagano anunció a través de sus redes sociales que presentó un pedido de juicio político contra el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, invocando la causal de “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones” prevista en el artículo 53 de la Constitución Nacional.

En una publicación en X, la legisladora resumió su postura con un mensaje directo: “Ante el evidente fracaso del modelo financiero y las desastrosas consecuencias al pueblo argentino, presenté pedido de juicio político por mal desempeño de funciones a @LuisCaputoAR Hay que frenar su timba con la $ del pueblo. PD: devolvé el oro, rufián!”.

De acuerdo con el texto de los fundamentos presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación, la iniciativa acota su alcance a la gestión de Caputo como ministro de Economía iniciada el 10 de diciembre de 2023 y se apoya en seis cargos que —según se indica en el documento— se fundan en estadísticas oficiales, actos publicados en el Boletín Oficial, resoluciones de la Cámara y declaraciones públicas del propio funcionario: