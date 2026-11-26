A dos años de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado convirtió en ley este jueves el proyecto de Prevención de la Ludopatía y Regulación de las Apuestas Online por unanimidad, con 72 votos. Se trata de una iniciativa motorizada por Mónica Frade durante el 2024, orientada a enfrentar el creciente impacto de estas plataformas, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

La norma, que había llegado en revisión desde la Cámara de Diputados y cuyo tratamiento forma parte de un acuerdo entre oficialistas y opositores, declara de interés nacional y prioritario la prevención y el abordaje integral de la adicción al juego online, elevando la problemática al rango de política pública de salud.

Uno de los aspectos centrales de la ley es la prohibición de toda publicidad, promoción y patrocinio de apuestas online en medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales, espacios públicos, indumentaria deportiva y eventos culturales. La medida alcanza además a las campañas realizadas por influencers, deportistas, celebridades, personajes de ficción y cualquier modalidad de publicidad indirecta o encubierta.

La nueva legislación también impide los bonos de bienvenida que suelen utilizar las plataformas para captar usuarios, prohíbe el patrocinio de clubes y deportistas por parte de empresas de apuestas y veta el uso de marcas del sector para identificar estadios, instalaciones deportivas y competencias.

Los diputados nacional de la Coalición Cívica, Frade y Maximiliano Ferraro, presenciaron el debate desde las gradas del recinto de la Cámara de Senadores. La iniciativa aprobada en la Cámara baja hace dos años pasó de casi perder estado parlamentario a ser sancionada al filo del cierre del período ordinario.

Fuente: Parlamentario