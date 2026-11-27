Tras una extensa discusión en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró aprobar el Presupuesto 2027 por 136 votos positivos, 112 negativos y 3 abstenciones. En el debate en particular, el oficialismo perdió dos votaciones: la correspondiente al capítulo II, correspondiente al tema universitario, y el capítulo IV, referido a la ciencia, imponiendo la oposición los datos correspondientes a su dictamen. Durante el debate, de más de 12 horas, hablaron más de 70 oradores.

En la votación en general, aunque el tablero marcó primero 137 votos positivos, luego Carlos Cisneros, de Unión por la Patria, rectificó su voto que había salido mal.

Mientras el oficialismo ratificó el programa económico del Gobierno y se encargó de criticar el pasado, la oposición puso el énfasis en partidas sensibles y reclamos puntuales de las provincias.

La Libertad Avanza llegó al debate de la «ley de leyes» en un clima de negociaciones hasta último momento. Incluso, el día anterior hubo incertidumbre sobre el quórum. Esa posibilidad era mirada con atención en relación a lo sucedido la semana anterior y porque tampoco se habían terminado de confirmar reclamos que aliados exigían.

Sin embargo, la sesión que arrancó al mediodía contó en el comienzo, además del oficialismo, con la presencia del Pro, la UCR, el MID, Adelante Buenos Aires, dos de los nueve integrantes de Argentina Federal, 11 de 18 miembros de Provincias Unidas -entre ellos que responden a los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Jujuy-, y legisladores con terminal en los mandatarios de San Juan y Tucumán.

El Presupuesto 2027 se trata del segundo durante la gestión de Javier Milei, quien durante los dos primeros años de mandato gobernó con la prórroga del plan de gastos y recursos de 2023.

Antes de comenzar con el debate, se generó una discusión reglamentaria cuando el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro pidió que «llegado el tratamiento en particular se voten en forma nominal» artículos relacionados con partidas para ciencia y tecnología, universidades y discapacidad. Posteriormente, pidió que la moción sea puesta a votación, algo que desató los idas y vueltas y finalmente el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, no lo habilitó.

Pero antes de arrancar con su discurso, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, dijo que habría modificaciones al dictamen que serían anunciadas para el momento de la votación en particular. Sin embargo, adelantó algunos «cambios de contenido y de orden y forma».

En ese sentido, el miembro informante aseguró que el artículo referido al financiamiento universitario sería el 11 y el único que formaría parte del capítulo II. Después, si mayores precisiones, habló de cambios en relación a obras en pasos fronterizos, los fondos para la Ley de Bosques y el fondo fiduciario vinculado al transporte.

Las principales negociaciones durante todo el día estuvieron básicamente centradas en el presupuesto universitario, que se dejó en un artículo en un capítulo exclusivo, ante la duda sobre qué pasaría con los votos. Tanto el Consejo Interuniversitario Nacional como la oposición reclamaban 11 billones de pesos en lugar de los 7,3 billones previstos por el Ejecutivo.

Otra discusión pasó por las partidas para discapacidad: la oposición denunció que los fondos para cumplir con la reciente ley de fortalecimiento de las prestaciones no estaban contemplados, mientras que LLA defendió la incorporación del artículo que expresa la garantía de «la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios contemplados» para el área, además de la autorización al jefe de Gabinete para reasignar partidas.

Durante el tratamiento en comisiones se habían eliminado los artículos que proponían modificaciones estructurales en el sistema de prestaciones para la discapacidad, enviado originalmente por el Gobierno.

Otro de los artículos que quedó en el camino, sobre el texto diseñado por la Casa Rosada, fue el que preveía eliminar la actualización por inflación de las asignaciones familiares y la AUH.

Durante el tratamiento en comisiones, a pedido del bloque Pro y diputados de Córdoba, se incorporó la continuidad de los regímenes de promoción para la industria autopartista-automotriz, punto que quedó plasmado con partidas por unos de 136.500 mil millones de pesos.

Sin embargo, las transferencias por coparticipación desde Nación a la Ciudad de Buenos Aires, otro reclamo de la bancada amarilla, no se incluyeron en la letra del proyecto, pero el oficialismo asumió el «compromiso» de que así se negociará con el ministro de Economía, Luis Caputo.

En cuanto a las proyecciones macroeconómicas del Presupuesto 2027, el Gobierno prevé un crecimiento del 4%, una inflación interanual del 18% y promedio anual del 21,1%, y un dólar a fines del año próximo a $1.847. También, un incremento del 3,4% para consumo privado, mientras que el consumo público se estima en 0,6%.

El proyecto contempla gastos totales consolidados por 216 billones de pesos, lo que representa un incremento del 25,3%. En paralelo, los recursos totales consolidados provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social alcanzarían los 219,3 billones de pesos, con una suba proyectada del 26,2%.

En materia de erogaciones, se prevé destinar 150 billones de pesos a servicios sociales, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían 1 billón de pesos.

Fuente: Parlamentario