Brian Huenchullán Muñoz fue detenido este viernes en Trelew, después de un operativo realizado por personal de la División de Investigaciones. El joven estaba prófugo de la Justicia y tenía un pedido de captura vigente por no presentarse a una audiencia vinculada a la causa por el crimen de Rodrigo Colihuinca.

La detención fue confirmada por el subjefe de la Policía del Chubut, Mauricio Zabala, quien explicó que el sospechoso también estaba siendo investigado por un robo agravado ocurrido el pasado 19 de noviembre en una vivienda de Trelew.

Según detalló el jefe policial en declaraciones a Jornada Radio, en ese hecho un hombre fue sorprendido por un sujeto armado, que lo encerró dentro de su propia casa y le robó dinero en efectivo y joyas.

Tras su detención, el joven iba a ser trasladado a una dependencia policial, la Alcaidía o el Instituto Penitenciario, según la disponibilidad de lugares. Además, deberá afrontar dos instancias judiciales: una por la causa vinculada al crimen de Rodrigo Colihuinca y otra por el robo ocurrido en Trelew.

Fuente: Jornada