

La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó este jueves 26 de noviembre la nueva Ley Electoral Provincial, luego de un proceso de debate y trabajo legislativo que involucró a los distintos bloques políticos con representación parlamentaria.

El proyecto, compuesto por 104 artículos, obtuvo entre 12 y 13 votos afirmativos durante las instancias de votación en general y en particular, concretando así la sanción del nuevo marco normativo electoral de Santa Cruz que en principio, regirá como norma en las elecciones del año próximo.

Entre los principales puntos de la legislación sancionada se encuentra la vigencia de las PASO, la implementación de la Boleta Única de Papel y el régimen de Ficha Limpia. También fueron abordadas cuestiones relacionadas con la participación de las mujeres en el encabezamiento de las listas electorales. Esto se alinearía con lo ocurrido en el Senado en la tarde del jueves, donde la sesión se encausó de la misma manera.

Durante la sesión, los legisladores de los distintos espacios políticos destacaron el trabajo realizado por todos los bloques para arribar a un texto común, pese a las diferencias que se mantuvieron respecto de determinados aspectos del sistema electoral.

Sin embargo, la discusión política no parece haber concluido con la sanción de la ley. Las declaraciones realizadas este jueves por el gobernador Claudio Vidal en la Estancia Coy Aike dejaron abierta la posibilidad de que el Ejecutivo provincial vete los artículos relacionados con las elecciones primarias, donde en declaraciones a TiempoSur dejaron en claro que las considera “un gasto innecesario”.

“La democracia no puede medirse en función de costos” aseveró la diputada Rocío García al hacer uso de la palabra en el recinto, en clara respuesta a la afirmación del mandatario.

Vidal cuestionó la implementación de las PASO, principalmente por el costo económico que representaría su realización en un contexto de dificultades financieras para la provincia y los municipios. Asimismo, consideró que la sociedad “no debe afrontar los costos derivados de las diferencias internas de los partidos políticos”.

Ahora, la atención se traslada al Poder Ejecutivo Provincial, que deberá resolver sobre la promulgación de la normativa aprobada este jueves en la Legislatura o la eventual aplicación de un veto total o parcial sobre algunos de los 104 artículos.