Media hora después de la medianoche, fracasó el tratamiento del proyecto que declara la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral para las micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país, una iniciativa impulsada por el senador chaqueño Jorge Capitanich. Fueron 31 votos a favor y 37 en contra.

Pese a haber estado en el temario de Labor Parlamentaria, solamente acompañaron con su voto 21 de los 22 senadores del Justicialismo, los 2 del Frente Cívico de Santiago del Estero, los 2 de Movimiento por Misiones, los 2 de Moveré por Santa Cruz, las tucumanas Beatriz Ávila de Independencia y Sandra Mendoza de Convicción Federal, el puntano Fernando Salino y el chaqueño de La Libertad Avanza, Juan Cruz Godoy.

Por la negativa lo hicieron los 20 senadores de La Libertad Avanza restantes, 9 radicales, los 3 del Pro, la cordobesa Alejandra Vigo, el correntino Carlos «Camau» Espínola, la jujeña Carolina Moisés, la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza y la chubutense Edith Terenzi.