

La intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta, confirmó que buscará un segundo mandato en las elecciones de 2027 y adelantó que el municipio adherirá al decreto del gobernador Ignacio Torres para votar el 21 de marzo, junto con los comicios provinciales.

En una entrevista la jefa comunal señaló que este martes el Ejecutivo enviará al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza para formalizar la adhesión al cronograma electoral.

Respecto de su futuro político, despejó las versiones que la ubicaban como posible candidata a vicegobernadora y aseguró que su decisión es continuar al frente del municipio.

«La idea es ir por la reelección y presentarme nuevamente como candidata a intendenta. Tenemos mucho todavía para hacer en la ciudad», afirmó.

Peralta sostuvo que aún quedan proyectos de gestión por concretar y consideró que «la planificación local no debe tener término electoral».

Además, destacó el trabajo realizado durante los primeros cuatro años de gestión y señaló que el oficialismo buscará presentar a los vecinos una propuesta de continuidad basada en los proyectos en marcha.

Fuente: ADNSUR