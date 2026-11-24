Brian Emanuel Huenchullán Muñoz está acusado por el crimen de Rodrigo Colihuinca, ocurrido hace 14 años, y debe afrontar el juicio en los próximos meses. Pero desde la semana pasada está prófugo de la prisión domiciliara que se le dictó en espera del mismo.

Esa misma noche, llevó adelante un violento asalto a un vecino en la zona céntrica de Trelew y quedó registrado en las cámaras de seguridad. Según el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, la Policía se encuentra con la negativa de la jueza Mirta Moreno de otorgar los allanamientos pedidos y lo siguen buscando.

El miércoles 18 de noviembre, el juez Marcelo Nieto Di Biase elevó a juicio el caso del crimen de Rodrigo Colihuinca y establece prisión domiciliaria con tobillera al sindicado como autor de la muerte, Brian Emanuel Huenchullán Muñoz.

El viernes 20, afirma el Ministro, cuando va el técnico a colocarle la tobillera, la madre de Huenchullán dice que no estaba porque tenía consulta con el psiquiatra, pero nunca volvió. Ese día se lo declara prófugo y dictan su pedido de búsqueda y detención.

Horas más tarde, ya madrugada de sábado 21, y a través de las cámaras de seguridad de una vivienda particular, se lo puede identificar como el autor del violento asalto que sufrió el morador de esa casa en el centro de Trelew.

Fuente: Jornada