El Superior Tribunal de Justicia del Chubut confirmó la condena a prisión perpetua impuesta a Braian David Chazarreta por el femicidio transversal de Gladys Antonia Medina, en un caso de violencia de género en el que el crimen de la madre fue utilizado como medio para provocar sufrimiento a su hija

El hecho ocurrió el 19 de octubre de 2021 luego de que la pareja de Chazarreta denunciara situaciones de violencia de género y se retirara del domicilio que compartían junto a sus dos hijas. Tras la denuncia, se había dispuesto una prohibición de acercamiento. Horas después, Chazarreta se dirigió a la vivienda de la madre de su pareja, Gladys Medina, con la finalidad de asesinarla para hacer sufrir a su hija por haberse llevado a las niñas.

Una vez en el domicilio, atacó a Medina en la cocina provocándole múltiples heridas con un cuchillo, que le ocasionaron la muerte.

La acusación estuvo a cargo de la fiscal María Eugenia Vottero y el caso llegó a juicio por jurados, que declaró culpable a Chazarreta por el delito de homicidio transversal, previsto en el artículo 80 del Código Penal con la pena única de prisión perpetua.

Posteriormente, la Cámara en lo Penal de Puerto Madryn confirmó la condena. Finalmente, el Superior Tribunal de Justicia intervino mediante el procedimiento de consulta previsto para las condenas de prisión perpetua y resolvió ratificar la sentencia, mediante un fallo firmado el 24 de noviembre de 2026. De esta manera, quedó confirmada la condena a prisión perpetua.