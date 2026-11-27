Este viernes se realizó en los Tribunales de Esquel la audiencia para evaluar la situación del bioquímico Miguel Battista, denunciado por sus vecinos por la presunta privación ilegítima de la libertad de su mujer y sus tres hijos de 13, 17 y 19 años.

En primera instancia permaneció detenido en la Comisaría de Trevelin 10 días, y en el control de la detención el juez José Luis Ennis le aplicó 30 días de detención domiciliaria, que cumplió en esa localidad.

Transcurrido ese lapso, se llamó a audiencia para este viernes, con la presencia de Battista (71 años). Su defensor Daniel Sandoval lo asistió vía Zoom. Además estuvieron la fiscal jefe María Bottini y el defensor público Marcos Ponce.

La audiencia insumió una hora. Bottini informó que el juez Ennis decidió atenuar la medida de coerción, y por el término de 45 días el bioquímico tendrá prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas (su familia). Además, a partir del 30 de noviembre deberá hacer una presentación cada lunes en la Comisaría de Trevelin, con libertad ambulatoria en su chacra.

La fiscal señaló que están a la espera de las pericias que tiene a cargo el cuerpo forense interdisciplinario, a partir de lo cual se evaluará cómo seguir trabajando en el caso. También puntualizó que “para nosotras hubo cosas nuevas. Pero el juez consideró que no alcanzan para que el bioquímico continúe privado de la libertad”.

Uno de los argumentos esgrimidos por la defensa de Battista al solicitar la libertad, fue que necesita trabajar, pedido que atendió el juez contemplando la edad del acusado y la pena en expectativa, que seríaen suspenso.

Fuente: Jornada – Foto: Atilio Ortiz